İhtilaflar nedeniyle çift pasaport uygulaması başlıyor

Yoğun iş temposu sebebiyle yurt dışına seyahat eden iş insanlarına çift pasaport verileceği bildirildi.

İran-ABD, İsrail-Arap Ülkeleri, Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya-Gürcistan gibi ülkelerin uluslararası ihtilafları nedeniyle konsolosluklarda gündeme gelen vize sorununu gidermek için harekete geçildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Bu ülkelere seyahat edecek kişilere istemeleri halinde ikinci bir pasaport verilecek. Geçerli mevcut pasaportları makul bir süre pasaport şubelerinde muhafaza edilecek. Böylece başta iş insanları olmak üzere herkes talep etmeleri halinde ikinci pasaporta kavuşacak.

Bugün'ün haberine göre uygulamadan; umuma mahsus, hususi damgalı ve hizmet damgalı pasaportu olan herkes yazılı talep etmesi halinde faydalanacak. Polis, ülke ayrımı yapmaksızın yurt dışına seyahat edecek kişilere ikinci pasaport çıkartacak.

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan iki pasaport kullanma talebinin ana başlıkları ise şu şekilde:

-Talep eden kişiye geçerli pasaportu muhafaza altına alınarak ikinci pasaport çıkartılacak.

-Hususi pasaportlarda muhafazaya alma ve ya muhafazadaki pasaportunu değiştirme işlemi hak sahibi hazır bulunmasa da adına pasaport düzenlenmiş eş ve çocuklarınca yapılabilecek.

-Bir kişi adına en fazla iki adet geçerli pasaport düzenlenebilecek. İkiden fazla pasaporta izin verilmeyecek.

-Adına iki adet geçerli pasaport düzenlenmiş kişilerin aynı anda iki pasaportunu kullanma ihtiyacı gündeme geldiğinde bu durumu belgelemesi halinde talep ettiği süreye kadar buna izin verilecek. Bu durumdaki kişilerin zorunlu halleri ortadan kalktıktan sonra pasaportlarından birini yeniden pasaport şubelerine teslim edecek. Teslim etmeyen kişilere tebligat yapılacak.

-Uygulama eski tip pasaportları kapsamayacak. Sadece çipli pasaportları için geçerli olacak.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in bu konuda 81 İl Valisi'ne iki pasaport konusunda yazılı talimat göndereceği öğrenildi.