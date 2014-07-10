Ekmeleddin İhsanoğlu'nun logosu ve sloganı belli oldu

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarında kullanacağı slogan ve logo bugün açıklanacak. İhsanoğlu, "Ekmek İçin Ekmeleddin" sloganını kullanacak.

Logosu da Buğday tarlası şeklindeki Türkiye haritası olacak. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun kampanya detayları saat 11:30’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak. Toplantı için hazırlanan sahnede Buğday Tarlası şeklindeki Türkiye haritasının üzerine yazılan ’Ekmek İçin Ekmeleddin’ sloganı dikkat çekti. Aynı slogan İhsanoğlu’nun konuşma yapacağı kürsüde de yer alıyor.



'Sevgiyi ekmek için, bolluğu ekmek için, ekmek için Ekmeleddin'



Yine toplantı salonun çeşitli bölümlerine yerleştirilen panolarda İhsanoğlu için belirlenen diğer sloganlar bulunuyor. "Sevgiyi Ekmek için, Bolluğu Ekmek için, Ekmek İçin Ekmeleddin" yazılı bu sloganlar kampanyada kullanılacak. Toplantı için hazırlanan ve seçim çalışmalarında kullanılacak broşürlerde de İhsanoglu’nun Ak Parti, MHP, CHP demeden bütün Türkiye’nin gururu olduğu vurgulanıyor. Tanıtım için hazırlanan 4 farklı kartta HDP, MHP, CHP ve AK Parti seçmen profillerini gösteren aile fotoğraflarının üzerine "Biz hep partimize oy verdik. Şimdi Oyumuz Ekmel Hoca"ya yazılı ifadeler yer aldı.

Filistin'e özel vurgu

Ekmeleddin İhsanoğlu için hayatı boyunca hep İslam dünyasının bekası için çalışan bir insan olduğu vurgusu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye'nin Uluslararası itibari en yüksek isimlerinden. Allah vatanımın tüm evlatlarını, kendi evlatlarımdan ayırmasın diyen bir Milliyetçi,. Atatürk ve devrimlerini sahiplenmek tarihimizi sahiplenmek anlamına gelir diyen bir Atatürkçü. Filistin Davasının en büyük savunucusu. Filistin'in devlet nişanı verdiği tek Türk. Mehmet Akif'in dergahından geçmiş, Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'i Arapça'ya çevirmiş bir gönül adamı.''

Cumhurbaşkanı adayları Başbakan Erdoğan ve HDP lideri Selahattin Demirtaş'ın logoları daha önce belli olmuştu.