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Politika

İhsanoğlu'nun afişlerinden iki partinin ismi çıkartılacak

Yüksek Seçim Kurulu, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun afişlerinde bulunan 'AK Parti ve HDP' ibarelerinin kapatılmasına karar verdi

07 Ağustos 2014 22:14

YSK, çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun İstanbul başta olmak üzere Türkiye çapında yer alan afişlerindeki 'AK Parti' ibaresinin kapatılmasına karar verdi.

YSK bu kararı Ak Partili Mustafa Şentop’un bugünkü itirazı üzerine aldı. İhsanoğlu’nun afişlerindeki Ak Parti ibaresi yarın sabah 08.00'a kadar çıkarılacak.

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadini Yakupoğlu, İstanbul’daki afişlerden 'AK Parti' ibaresinin  kaldırılmasına başlandığını gece yarısını kadar da tüm Türkiye’deki afişlerden bu ibarenin çıkarılacağını ancak diğer partilerin isimlerinin kalacağını açıkladı.

HDP de bu karar üzerine aynı talepte bulundu. İhsanoğlu’nun afişinde sadece CHP ve MHP ibaresi yer alacak.

 

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