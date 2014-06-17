'İhsanoğlu'nun adaylığını iki partinin lideri dışında 4 kişi biliyordu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak eski İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ismini açıkladılar. İki liderin, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday olacağı bilgisini en yakın kurmaylarından bile sakladığı, isim açıklanıncaya dek bu ismi iki partide liderler dışında toplam 4 kişinin bildiği öğrenildi.

Deniz Zeyrek’in Radikal’de yer alan haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İhsanoğlu ismini parti kurmaylarıyla bile paylaşmamış. Kılıçdaroğlu 12 Haziran günü İstanbul’a gittiğinde İhsanoğlu ile bir araya gelerek önerisini iletmiş. Kılıçdaroğlu, “Görüşüp onayını aldınız mı” sorumuz üzerine şunları söyledi: “İstanbul’da görüştük. Yeterince uzun bir görüşme oldu. Bu tür ciddi konularda onay alınmadan adım atılması doğru olmaz. Kendilerinin onayını aldık.”

Büyük uzlaşma

Kılıçdaroğlu, İhsanoğlu ismini daha önce Bahçeli ile görüşmemiş. Ancak MHP kaynakları, İhsanoğlu isminin MHP içinde de konuşulduğunu doğruladı. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile görüşmede bir mutabakat sağlandığını, artık MHP’nin başka bir aday aramayacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Artık her halükârda hazırlıklara başlayacağız. Yola çıkarken ‘büyük uzlaşma’ dedik. Bunu sağlamak için büyük çaba harcadık. ‘Bir partinin değil, Türkiye’nin cumhurbaşkanı olsun, herkesi kucaklasın’ dedik. Toplumun bütün kesimleriyle görüştük, görüşlerini aldık. Bu kadar hassas davrandık.”

Cumhurbaşkanı seçiyoruz

Partilere çağrı yapan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti “Artık herkese görev düşüyor. Saadet Partisi’ne, İşçi Partisi’ne Büyük Birlik Partisi’ne, Özgürlük ve Demokrasi Partisi’ne... Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak zorundayız. Ülkeye devlet başkanı değil cumhurbaşkanı seçeceğiz. Seçeceğimiz cumhurbaşkanı anayasamızın kendisine verdiği görevleri yerine getirecek. Oysa, karşı tarafta sanki devlet başkanı seçecekmişiz gibi bir hava estiriliyor.”

Adaylığa götüren dört özellik Kılıçdaroğlu sorumuz üzerine İhsanoğlu’nu tanımadığını söyledi. Bunun üzerine “Tanımadığınız bir ismi partinizin adayı olarak önerirken hangi kriterleri dikkate aldınız” sorusunu yönelttik. Karar öncesinde İhsanoğlu ile ilgili kılı kırk yardıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: “Birikimi, tarafsızlığı, uluslararası arenadaki akademik ve diplomatik çalışmaları ve Türkiye içindeki ve dışındaki başarıları...Sayın İhsanoğlu geçmişte ‘Siyasetle ilgilenmem’ demiş ama siyaset ile ilgilenmemiş olması bizim kriterler açısından olumlu bir durum. Bu sayede bir siyasi partinin değil Türkiye’nin cumhurbaşkanı olabilir.”

BBP ve SP ile temas

İhsanoğlu trafiği dün sadece CHP ve MHP ile sınırlı kalmadı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile ortak açıklama öncesinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi arayıp İhsanoğlu konusunda bilgilendirdi. Destici Hürriyet’e “Bizim verilmiş bir kararımız yok. Sayın Bahçeli bizi bilgilendirdi, kendisiyle görüşme yapacağız. Öncesinde yetkili kurullarımızı toplayıp bu ismi değerlendireceğiz” dedi.

Destici dün Bahçeli ile Kılıçdaroğlu görüşmesinden kısa bir süre sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’la bir araya geldi. Kamalak da İhsanoğlu ismini partinin yönetim kurullarında gündeme getireceklerini, henüz karar vermediklerini açıkladı.