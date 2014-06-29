'İhsanoğlu'nu Kemal Derviş önerdi, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu da riskte'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Kemal Derviş’in önerdiğini yazdı. Can Dündar, “Kılıçdaroğlu’nun -muhtemelen Memduh Hacıoğlu’nun evindeki yemekte, Kemal Derviş’in önerisiyle ve hiçbir parti organına danışmadan İhsanoğlu’nu aday göstermesi, kendi genel başkanlığını da riske eden bir hamle olarak görülüyor” dedi.

Can Dündar’ın Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (29 Haziran 2014) nüshasında yayımlanan, “Hırsızlarım Yakalandı!” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘CHP’de İhsanoğlu çatlağı’

CHP içten içe kaynıyor. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığı, partiyi birbirine kattı. Adaylık başvurusu için milletvekili imzasının da şart koşulması, İhsanoğlu ismine karşı olanları isyan ettirdi. Adaylığı, “CHP’nin hepten sağa dümen kırmasının tescili” olarak görenler, buna alet olmak istemiyor.

Parti disiplini gereği kerhen imza atanlar kadar, “İsteyen imzalasın, istemeyenler serbest bırakılsın” diyerek uzak duranlar da var. Deniz Baykal’ın imza vermek istemeyenler arasında olduğu biliniyor. Kılıçdaroğlu’nun -muhtemelen Memduh Hacıoğlu’nun evindeki yemekte, Kemal Derviş’in önerisiyle ve hiçbir parti organına danışmadan İhsanoğlu’nu aday göstermesi, kendi genel başkanlığını da riske eden bir hamle olarak görülüyor.

MHP tabanından gelebilecek oylara karşın CHP tabanından kaçması muhtemel oylar ve küstürülecek seçmenler düşünüldüğünde, bir seçim yenilgisinde kaybeden sadece İhsanoğlu olmayacaktır. Erdoğan seçilirse CHP’de yine “Kurultay’a” sesleri yükselir. Genel seçim arifesinde bu intihar dalışına değer miydi?