İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na resmen aday

CHP ve MHP , ortak adayları Ekmeleddin İhsanoğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday gösteren dilekçelerini, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e sundu.Başvuruyu CHP adına Grup Başbakanvekili Engin Altay, MHP adına ise Grup Başkanvekili Oktay Vural gerçekleştirdi.

Radikal’de yer alan habere göre, İhsanoğlu’nun adaylığı için CHP 111, MHP ise 52 milletvekilinin imzaladığı dilekçeleri Çiçek’e verdi. AKP ’den istifa eden Bağımsız milletvekilleri Hami Yıldırım ve İdris Bal da CHP dilekçesine imza attı. CHP’li Altay, gazetecilerin sorusu üzerine “Burdur milletvekili Sayın Hami Yıldırım ve Kütahya Milletvekili Sayın İdris Bal da listemize imzayı koymuşlardır. 109 CHP üyesi milletvekilinin imzası vardır” dedi.

CHP'de 130 milletvekilinden imza atmayan 21 vekilin bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, dilekçenin tesliminin ardından twitter'da İhsanoğlu ve adaylığını eleştirdi. CHP'nin Gülen cemaatiyle koalisyon yaptığını iddia eden Güler, bir takipçisine verdiği cevapta dilekçeye imza atan 2 bağımsız vekilin de cemaat üyesi olduğunu belirterek "imza listesinde AKP istifacısı "C" Mv. Yok diyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Cemil Çiçek adaylık dilekçelerini aldıktan sonra şunları söyledi:

Bugün ilk müracaatı TBMM olarak almış bulunuyoruz. Aldığımız bu başvuruyu yarın YSK’ya ileteceğiz. Bundan sonraki süreç YSK’nın tasarrufundadır. Bu seçimlerini ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanlığının anayasamız ve devlet geleneğimizde çok önemli bir yer var. Cumhurbaşkanları devletin başıdır. Türk devletinin birliğini temsil eder. Milletimiz de bu makamın yüceliğine yakışır bir seçim gerçekleştirecektir. Benim dönemimde birçok ilkler oldu bazıları olumlu bazıları olumsuz. Hayırlara vesile olsun.

İhsanoğlu için 3 neden

CHP’li Engin Altay ise İhsanoğlu tercihinin esas nedeninin “parlamenter demokratik sisteme olan inancımız” olduğunu belirtti. Altay “İkinci olarak devletimizin laik niteliği ve sosyal bir hukuk devleti özelliğini korumak istememizdir. Üçüncü sebebimiz ise aziz milletimizin huzuru refahı ve mutluluğudur. Türkiye bir kamplaşma ve gerilimi politikasını yıllardır yaşıyor.

Toplumun beklentilerine karşılık verebilecek bir aday olarak Sayın İhsanoğlu’nu milletimize önerdik” dedi.

Tarihi bir an

MHP’li Oktay Vural da yaşadıkları anın tarihi olduğunu vurgulayarak “MHP milletvekilleri olarak Sayın İhsanoğlu’nu TC’nin cumhurbaşkanı olarak milletin teveccühüne havale etmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye çok önemli bir dönemeçte bulunmaktadır. Biz sadece bir cumhurbaşkanı adayı belirlemedik. Aynı zamanda bir cumhurbaşkanının nasıl görev yapması gerektiği bakımından bir irade beyanında bulunduk. Sayın İhsanoğlu demokratik bir alternatif olarak Türk milletini önüne konulmuş durumdadır. Gerçekten millet cumhurbaşkanlığı makamında kavga istemiyor. Biz MHP olarak biz böyle bir zihniyetin cumhurbaşkanı olacağını takdir ettik ve millete takdim ettik. Allah utandırmasın, Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.