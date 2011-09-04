-İhsanoğlu: Rapor hayal kırıklığıyla karşılandı CİDDE (A.A) - 04.09.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, BM özel soruşturma kurulu tarafından açıklanan, Mavi Marmara gemisine yönelik rapordan hayal kırıklığı duyulduğunu bildirdi. İhsanoğlu, yaptığı açıklamada, İsrail'i suçsuz gösteren raporun büyük sıkıntı kaynağı olduğunu belirtti. Türkiye'nin İsrail'e yönelik diplomatik işlemini bütünüyle desteklediğini belirten İhsanoğlu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasının kaldırılması için Cenevre'deki BM'nin İnsan Hakları Kurulu'nda karar alındığını hatırlattı. İİT'nın ağırlığıyla BM İnsan Hakları Kurulu'nda İsrail'in Gazze'ye insani yardımları, gıda, ilaç, yakıt aktarımını kesinlikle engellememesi gerektiği yönünde çoğunluk kararı alındığını da belirten İhsanoğlu, Cenevre'de Haziran 2010'daki karara paralel olarak 6 Haziran 2010'da İİT'nin İsrail'e yönelik karar aldığını söyledi. İhsanoğlu, İİT'nın İsrail'in sivil gemilere kesinlikle saldırmaması için devletler hukuku içinde ülkelerin, örgütlerin ve bireylerin savaşım verebileceği kararını bir kez daha vurguladı.