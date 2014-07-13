İhsanoğlu: Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var

Seçim çalışmaları kapsamında Edirne'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu 'Biz, 'Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var' diyen bir milletin evlatlarıyız.' dedi.

Köşk adayı İhsanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Edirne’yi ziyaret etti.



Öğle saatlerinde Edirne Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden İhsanoğlu, Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen İhsanoğlu,“Şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan, Osmanlı’nın ikinci payitahtında bu başaklarla karşılanmak beni çok memnun etti” dedi.



Kampanya sloganı “Ekmek için Ekmeleddin”e de değinen Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Ekmek tıpkı bayrak ve kitap gibi bu ülkenin kutsalıdır. Edirne’nin ekmek yolculuğu bizi çok memnun etti. Türkiye çapında milyonlarca esnafın esas gayesi ekmeğini kazanmaktır. Bizler, işlerimizi ekmek teknesi olarak adlandırırız. Sizin bu aziz ekmeği gaye edinmeniz bizi çok sevindirdi. Hayat felsefemizi bundan daha iyi bir kavram ifade edemez. Dün Bursa’da iftarda 10 bin kişiden fazla kişiyle ekmeğimizi bölüştük, lokma lokma yedik” dedi.

'Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var'

“Biz ‘Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var’ diyen bir milletin evlatlarıyız” ifadelerini kullanan İhsanoğlu,



“16 Haziran’da başlayan yolculuğumuzun amacı adı Türkiye olan büyük tarlanın içerisine sevgi, saygı, birlik ve dirlik tohumlarını ekmektir. Saygısızlık tohumlarından, nefret tohumlarından şikayetçiyiz. Şer odaklarının Türkiye üzerinde yaratmak istedikleri etkileri önleyeceğiz. 9 yıl boyunca dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatının başı olarak ülkemin hizmetindeydim. 100 ülke gezdim, 62 kez devriâlem yaptım. Kremlin’den Buckingham Sarayı’na, Afrika’dan Asya’ya, Arap ülkelerinden Orta Asya’daki kardeş ülkelerimize kadar tüm coğrafyalarda devlet başkanlarıyla yakın ilişkilerim oldu. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh şiarına bağlı olarak gemiyi zor sulardan çıkartıp selamet sahiline götürmeyi, buna yönelik münasebetleri temellendirmeyi ve kurmayı biliriz”” dedi.

'Tarihi adım'

Seçim gezilerinin yarattığı etkilere de değinen İhsanoğlu “Edirne’de aldığımız tepkilerle Yozgat’ta, Trabzon’da, Ege’de, Akdeniz’de aldığımız tepkiler arasında hiçbir fark yok. Hangi vatandaşla konuşsam aynı sözleri söylüyorlar. Millet ortak bir ruh halinde değişim talep ediyor. Bunu keşfeden iki parti, farklı siyasi programlara ve kitlelere sahip olmalarına rağmen uzlaştı. Bu tarihi adımı daha sonra farklı partiler de izledi. Bu çok önemli bir gelişmedir” dedi.

'Biz parti lideri seçmiyoruz'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yerel seçimler ve genel seçimlerden farklı olduğunu söyleyen İhsanoğlu, “Günlerdir, tüm Türkiye’de on binlerce kişiyle iftar yaptık. Sevgi ve saygı içerisinde orucumuzu açtık. AK Parti kurucuları arasında yer alan insanlar da bizimle beraberdi. Biz parti ayrımı yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın seçeceği kişi kendi siyasi gündemiyle bu devletin başındaki makama gelirse ne olacak? Yurtdışındaki sıkıntılar karşısında ülkenin menfaatlerini iyi bilen birinin Cumhurbaşkanı olması tüm Türkiye’nin menfaatine uygun olacaktır. "



'Burada parti flaması yok' diyen İhsanoğlu “Biz parti lideri seçmiyoruz, devletimizin başını seçiyoruz” dedi.