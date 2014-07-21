T24 LogoT24 Logo
Politika

İhsanoğlu ile Yeni Akit muhabiri arasında 'ekmek' tartışması

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, kendisine Ankara ve İstanbul'daki ekmek fiyatlarını soran Yeni Akit muhabiriyle tartıştı

21 Temmuz 2014 17:02

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni Akit muhabirinin "Ankara ve İstanbul'da ekmeğin fiyatını biliyor musunuz ?" sorusuna İhsaoğlu, " Ekmek 1 Lira'dır. Halk ekmeği ise 60 Kuruş'tur. Cevabım yeterli değilse Siz benim ağzımdan istediğiniz cevabı yazabilirsiniz. Çünkü sizin adetinizdir" dedi. 

Yeni Akit muhabiri, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na "Anadolu insanının sizin hakkınızda şöyle bir tespiti var; 'Ekmeleddin İhsanoğlu, uzun sürü halktan kopuk kaldı. Halkın içerisine karışamadı.' Mesela şöyle ilginç bir görüş var ; 'Eminim ki sloganı 'ekmek' olan Ekmeleddin İhsanoğlu, ekmeğin fiyatı nedir bunu dahi bilmiyordur.' şeklinde görüşler belirtiliyor. Buna ne derseniz ? Ankara'da ve İstanbul'da ekmek ne kadar efendim ?" şeklinde soru yöneltti. 

İhsanoğlu ise, "Ekmeğin fiyatını bilmiyorsanız ben size söyleyeyim.  Ekmek 1 Lira'dır. Halk ekmeği ise 60 Kuruş'tur. Cevabım yeterli değilse Siz benim ağzımdan istediğiniz cevabı yazabilirsiniz. Çünkü sizin adetinizdir" dedi. Basın mensubu ise İhsanoğlu'na "Ben halkın görüşünü yansıtmaya çalıştım" dedi. 

İhsanoğlu toplantıda gazetecilerin değişik konular hakkındaki sorularını şöyle cevapladı.

 

Kudüs nişanı tartışması

 

Ben iki devlet adamı arasındaki konuşmanın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum.

Sayın Abbas’ın sayın Başbakan’a söylediğimi bilmiyorum ama Sayın Abbas’ın bana söylediklerini açıklarsam çok ayıp olacaktır.

Türkiye’nin değişik zamanlardaki pozisyonları ve İsrail-Filistin meseleleriyle ilgili değişik devlet adamları ve Başbakanlar hakkında söylediklerini ben burada söyleyemem.
Belki ileride hatıralar kalem alındığında yazılabilir.

 

Gazze'ye yapılan saldırılar

 

İsrail’in bu gaddar zalim saldırısı ilk değildir ve son olmayacaktır. Hepimiz nu aynı hadiseleri gördük. 2008’in sonundaki dizi saldırılar yapılanın aynısı. Senaryo aynı.

Uluslararası camia bu konuda adım atmıyor atamıyor. Neden çünkü güvenlik konseyi kilitli. Onun dışında uluslararası camiada müeyyide uygulama yetkisine sahip tek yer BM Güvenlik Konseyi.

ETİKETLER

ekmeleddin ihsanoğlucumhurbaşkanıekmekslogangazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24