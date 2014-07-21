İhsanoğlu ile Yeni Akit muhabiri arasında 'ekmek' tartışması

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni Akit muhabirinin "Ankara ve İstanbul'da ekmeğin fiyatını biliyor musunuz ?" sorusuna İhsaoğlu, " Ekmek 1 Lira'dır. Halk ekmeği ise 60 Kuruş'tur. Cevabım yeterli değilse Siz benim ağzımdan istediğiniz cevabı yazabilirsiniz. Çünkü sizin adetinizdir" dedi.

Yeni Akit muhabiri, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na "Anadolu insanının sizin hakkınızda şöyle bir tespiti var; 'Ekmeleddin İhsanoğlu, uzun sürü halktan kopuk kaldı. Halkın içerisine karışamadı.' Mesela şöyle ilginç bir görüş var ; 'Eminim ki sloganı 'ekmek' olan Ekmeleddin İhsanoğlu, ekmeğin fiyatı nedir bunu dahi bilmiyordur.' şeklinde görüşler belirtiliyor. Buna ne derseniz ? Ankara'da ve İstanbul'da ekmek ne kadar efendim ?" şeklinde soru yöneltti.

İhsanoğlu ise, "Ekmeğin fiyatını bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Ekmek 1 Lira'dır. Halk ekmeği ise 60 Kuruş'tur. Cevabım yeterli değilse Siz benim ağzımdan istediğiniz cevabı yazabilirsiniz. Çünkü sizin adetinizdir" dedi. Basın mensubu ise İhsanoğlu'na "Ben halkın görüşünü yansıtmaya çalıştım" dedi.

İhsanoğlu toplantıda gazetecilerin değişik konular hakkındaki sorularını şöyle cevapladı.

Kudüs nişanı tartışması

Ben iki devlet adamı arasındaki konuşmanın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum.

Sayın Abbas’ın sayın Başbakan’a söylediğimi bilmiyorum ama Sayın Abbas’ın bana söylediklerini açıklarsam çok ayıp olacaktır.

Türkiye’nin değişik zamanlardaki pozisyonları ve İsrail-Filistin meseleleriyle ilgili değişik devlet adamları ve Başbakanlar hakkında söylediklerini ben burada söyleyemem.

Belki ileride hatıralar kalem alındığında yazılabilir.

Gazze'ye yapılan saldırılar

İsrail’in bu gaddar zalim saldırısı ilk değildir ve son olmayacaktır. Hepimiz nu aynı hadiseleri gördük. 2008’in sonundaki dizi saldırılar yapılanın aynısı. Senaryo aynı.

Uluslararası camia bu konuda adım atmıyor atamıyor. Neden çünkü güvenlik konseyi kilitli. Onun dışında uluslararası camiada müeyyide uygulama yetkisine sahip tek yer BM Güvenlik Konseyi.