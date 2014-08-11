İhsanoğlu: Herkese çok teşekkür ederim, çok mutluyum

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 38,4 oranında oy alan Ekmeleddin İhsanoğlu, “Bende laf bitti. Çok mutluyum. Allah hayırlı uğurlu etsin milletimize” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu bugün öğle saatlerinde Yeniköy'deki evinden çıktı.

Danışmanları Özlem Gürses ve Mete Belovacıklı'nın eşlik ettiği İhsanoğlu, karşısında habercileri görünce, "Bende laf bitti" dedi.

İhsanoğlu sözlerini, "Dün söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Hiç ilave edecek bir şey yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Halkımıza, oy verenlere, vermeyenlere teşekkür ederim. Çok mutluyum. Allah hayırlı uğurlu etsin milletimize" diye sürdürdü.

İhsanoğlu ardından danışmanlarıyla birlikte kendisini bekleyen minibüse binip uzaklaştı.