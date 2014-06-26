İhsanoğlu: Dünyada itibar gören ve cepheleşmeyen bir Türkiye istiyoruz

MHP ve CHP'nin ortak olarak gösterdikleri Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhasnoğlu, İhsanoğlu, "Cepheleşen bir Türkiye değil huzur içinde olan bir Türkiye istiyoruz. Dünyada itibar gören bir Türkiye istiyoruz" dedi.

CHP'ye ziyarette bulunan İhsanoğlu, "CHP ve MHP çok cesur bir karar aldı. Çok büyük bir sorumluluk aldı. Bu sorumluluk şahıslara değil bütün Türkiye'ye aittir" ifadesini kullandı.

İhsanoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Büyük uzlaşma hiçbir parti adına değildir. CHP ve MHP çok cesur bir karar aldı. Çok büyük bir sorumluluk aldı. Bu sorumluluk şahıslara değil bütün Türkiye'ye aittir. Ben bu teveccühe mazhar bir insan olarak memnuniyetle kabul ettim. Cepheleşen bir Türkiye değil huzur içinde olan bir Türkiye istiyoruz. Dünyada itibar gören bir Türkiye istiyoruz.

Benim esas hedefim Türkiye'nin birlik ve beraberliğini göstermektir. Türkiye büyük bir devlet. Burada asırlarca bir arada yaşayan insanların bizi biz yapan değerlerin hepsinin saygıya değer olduğunu ve müşterek kültür mirasımız olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Ben okur yazar bir insanım. İlgilendiğim konularda yazan bir insanım. Günlük politikalar peşinde bir şeye ak deyip sonra pozisyon değiştiren biri değilim. Yazılarıma herkes ulaşabilir. Ben bu cumhuriyetin kurulu olduğu ilkelere ve anayasada beyan edilen vasıflarına sadık bir Türk vatandaşıyım. Atatürk’ün İstiklal Savaşı’nı bu ülkeye kazandıran bir insan olduğuna, ona karşı herkesin saygılı olması gerektiğine inanıyorum.

İkinci konu laiklik… Bunu açıklıkla söylüyorum kitabımda din ile siyaset işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğine inandığımı yazdım. İslam dünyasının sıkıntı çektiği konulardan biri de din ve siyasetin birbirine karıştırılmasıdır. Aşırılık, mezhepçilik ve dini siyasete alet etmek, siyaseti dine alet etmek konusundaki fikirlerim çok açıktır.

Bu hususlara temas ettikten sonra önümüzdeki günlerde temaslarımız devam edecek. Ben herkesten destek istiyorum. Bu büyük uzlaşmayla, CHP ve Sayın Genel Başkan büyük sorumluluk almıştır ancak bu sorumluluk sadece kendisine ait değildir bütün Türkiye’ye aittir. Biz kutuplaşan Türkiye istemiyoruz. Türkiye’nin önünü açmak itibarını kazandırmak istiyoruz