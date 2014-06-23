İhsanoğlu dahil olduğu ilk Köşk anketinde yüzde kaç oy aldı?

ORC Araştırma Şirketi, 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi anket düzenledi. Ankete göre, CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu dahil olduğu ilk anket çalışmasında Köşk yarışını olası AKP adaylarının gerisinde kaldı.

ORC'nin 32 ilde 3026 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

CHP ve MHP'li olduğunu söyleyen seçmenlere "Partinizin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu ismini belirlemesinden memnun musunuz?" sorusuna CHP seçimeninin sadece yüzde 32'si "evet" cevabını verdi. CHP'li seçmenlerin yüzde 68'i İhsanoğlu'na "hayır" dedi.

Aynı soruyu yanıtlayan MHP seçmenleri ise İhsanoğlu'na yüzde 75 oranında "evet" derken, yüzde 25'i "hayır" dedi.

Erdoğan karşısında İhsanoğlu

AKP'nin Köşk adayı olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ı belirlemesi durumunda seçmenin ne yönde oy kullanacağını soran araştırma şirketine verilen cevaplara göre, Başbakan Erdoğan yüzde 54, Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 39,4 ve HDP'nin adayı yüzde 6,6 oranında oy aldı.

Gül karşısında İhsanoğlu

Abdullah Gül'ün tekrar Cumhurbaşkanlığı'na aday olması durumunda seçmenler yüzde 52,5 oranında oy vereceğini belirtti. İhsanoğlu'nun oy oranı ise yüzde 40,3, HDP'nin adayı da yüzde 7,2 oldu.

ORC'nin Köşk anketini incelemek için tıklayınız.