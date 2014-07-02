İhsanoğlu: Cumhurbaşkanının görevi yol, köprü yapmak değil

Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye'nin başkanlık rejimine hazır olmadığını savunurken, "Cumhurbaşkanının görevi duble yol yapmak değil" dedi.

Al Jazeera'den Gonca Şenay'ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu seçim kampanyasına memleketi Yozgat’tan başladı.

'Başkanlık sistemine Türkiye hazır değil'

İhsanoğlu, Türkiye'nin başkanlık sistemine hazır olmadığını savunurken, "Türkiye 90 senelik tarihinde çok kıymetli cumhurbaşkanları gördü. Cumhurbaşkanı parti liderliğinden ayrıldıktan sonra partileriyle ilişkilerini kestiler. Özal ve Demirel de partileriyle olan ilişkilerini kesmiştir. Ama şimdi bakıyoruz devlet reisi aynı zamanda parti başkanı aynı zamanda hükümet başkanı bütün erkleri tek elde toplamak bence Türkiye'nin hazır olmadığı bir rejim şeklidir. Türkiye bunu kabul ederse bununla beraber çok şeyi değiştirmesi lazım. Ona göre sistemi düzenlemek lazım. ABD'de başkanlık sistemi var ama başbakanlık yok. Vatandaşlarımızın bu inceliklere bakması lazım" dedi.

İhsanoğlu, "Cumhurbaşkanının görevleri arasında köprü yapma, duble yol yapma yok. Bu Anayasa var oldukça seçilecek cumhurbaşkanı buna and içecektir. Ama Meclis eğer bu anayasa hükmünü değiştirirse o başka, ona da uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'Bu seçimler iktidar seçimi değil'

Yozgatlılara “Cumhurbaşkanlığı adaylarından biri sizi evladınızdır” diye seslenen İhsanoğlu, “Ben bu vazifeyi üstlenirken bir partinin temsilcisi, bir siyasi görüşün temsilcisi olarak değil, bütün vatanın bütün milletin bir evladı olarak tüm partilerin desteğini isteyerek bu görevi yapmayı kabul ettim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanının tüm siyasi partilere saygıyla bakması, özel siyasi tercihi olmaması gerektiğini söyleyen İhsanoğlu, "Özel gündemle cumhurbaşkanlığı makamına gelecek insanın memlekette önemli sıkıntılar doğuracağına inanıyorum" dedi.

İhsanoğlu konuşmasında şu mesajları verdi: "Cumhurbaşkanı tehlikelerin subabı olacaktır, Çankaya subabın akmadığı bir yer olmalı. Herkesin dinlendiği, maceraperestlik yapmayan bir yer olmalı. Biz size aklıselime davet ediyoruz. Bunun gereiğni oylarınızla yapacaksınız. Bazı şeylere 'dur' demeniz lazım. Irak’ta dini siyasete alet eden gidişata 'dur' demeliyiz. Ötekileştiren gayretlere 'dur' demeliyiz. Toplumda adalete olan inancın sürekli sarsılmasına 'dur' demeliyiz. İnancın ve ahlakın siyasete alet edilmesine 'dur' demeliyiz. Bunlara 'dur' demişken 'hoşgeldin' diyeceklerimiz de var. Değerli yalnızlıklara değil dostluklara 'hoşgeldin' diyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza 'hoşgeldin' diyoruz. Umuda hoşgeldin, huzura barışa kardeşliğe 'hoşgeldin' demeliyiz."

Ekmeleddin İhsanoğlu, esnaf ziyaretinin ardından aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla iftarda biraraya geldi.