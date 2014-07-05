İhsanoğlu: Ben ne CHP'nin, ne MHP'nin adayıyım; milletim için buradayım

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, “Çözüm sürecinde MHP ile ayrı mı düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Ben MHP’nin adayı değilim, CHP'nin adayı değilim... Milletimin yüksek menfaatleri için konuşuyorum” yanıtını verdi.

CHP ve MHP'nin birlikte cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu, seçim kampanyasını Karadeniz’de sürdürüyor. Trabzon’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla buluşan İhsanoğlu, Al Jazeera’nin “Çözüm süreci konusunda MHP ile farklı mı düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtladı.

İhsanoğlu, "Ben herhangi bir siyasi partinin mülahazası için konuşmuyorum" dedi. İhsanoğlu şöyle konuştu:

“Ben MHP’nin adayı değilim, CHP’nin adayı değilim, Demokrat Parti’nin adayı değilim. Ben bütün milletimin adayıyım. Ben kendi fikrimi, milletimin yüksek menfaati için konuşuyorum. Ben bir partinin mülahazası için konuşmuyorum.”

İhsanoğlu, perşembe günü CNN Türk’te katıldığı bir televizyon programında çözüm sürecini değerlendirirken, "Çözümden yana olmayan insan savaştan yanadır demektir. Barıştan yana olmayan insan ölümden yanadır. Biz barış istiyoruz. Biz bu yaranın kapanmasını istiyoruz. Hem avantaj hem handikaplarımız var. Hatalarımız mesela, birçok meseleyi sopayla, falakayla halletmeye çalışıyoruz. Hal böyle olunca karşınızda insanlar her zaman baş eğmiyor, isyan ediyor. 1980'den bu yana 30 binden fazla evladımızı kaybettik. Ne pahasına olursa olsun değil, belirli faturalara göre çözüm değil" diye konuşmuştu.

‘Cumhurbaşkanı olmamı isteyenler geniş halk kitlesi’

Al Jazeera’den Gonca Şenay, İhsanoğlu’na daha önce de dile getirdiği, “kendisinin aday olmasını isteyen Ak Parti’li yöneticilerin kim olduğu” sorusunu da sordu. İhsanoğlu, isim veremeyeceğini söyledi:

“Aslında benim Cumhurbaşkanı olmamı isteyenler çok geniş halk kitlesidir. Burada da çok geniş farklı partilerden insanlar destekliyorlar. Bu mesele toplumdaki değişim talebi ile ilgilidir. Bu insanların sayısı azımsanacak bir sayı değil.”

‘Anayasa’da tarifini bulan millet kavramı’

Ekmeleddin İhsanoğlu, Trabzon’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Kalabalık bir salonda konuşma yapan İhsanoğlu, "Bizim hedefimiz milli birlik ve beraberliği daha güçlü bir hale getirmektir" dedi.

"Burada ayrılıkçı temayüllere, ırkçılığa 'hayır' dememiz lazım. Bizim, Anayasa’da tarifini bulan millet kavramı etrafında sarılmamız gerekir. Her türlü bölücülük karşısında bunu savunmamız lazım. Bu hususun altını özellikle hassasiyetleri nedeniyle Trabzon’da çizmek isterim."

Trabzon’dan İhsanoğlu’na sorular

Toplantının basına kapalı bölümünde katılımcılar Ekmeleddin İhsanoğlu’na sorular yöneltti. Soruların büyük bölümünün Ortadoğu ile ilgili olduğu öğrenildi. Katılımcılar çoğunlukla "Ortadoğu’daki ateşin Türkiye’ye sıçrayıp sıçramayacağını" sordu. İhsanoğlu bu sorulara Türkiye’nin daha soğukkanlı bir dış politika izlemesi gerektiği yanıtını verdi.

Bazı katılımcılar ise İhsanoğlu’nun Atatürk hakkında ne düşündüğünü sordu. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun bu sorulara ise, "Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak, saygı duyulması gereken bir insandır" yanıtını verdiği bildirildi.

‘Tek millet, tek bayrak’

Bir diğer soru ise cumhurbaşkanı seçilirse emeklilerin sorunlarını çözüp çözemeyeceği oldu. İhsanoğlu, emekliler ve halkın sorunları ile ilgili ağırlığını hissettirebileceğini söyledi.

İhsanoğlu, bu toplantının ardından Akçaabat’ta bir iftar yemeği verdi. Burada da bir konuşma yapan Ekmeleddin İhsanoğlu, başkanlık sisteminin Türkiye’ye uygun olmadığını belirtti, “Tek millet tek bayrak bizim devletimizin yapısı budur” dedi.

Kaynak: Al Jazeera