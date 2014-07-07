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Bahçeli'nin adayı Bahçeli'yle ters düştü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ın "Köşk adaylığının düşmesi gerektiği" açıklamasına Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan yanıt geldi

07 Temmuz 2014 20:02

MHP ve CHP dahil beş partinin ortak Köşk adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına Twitter'dan yanıt verdi. Bahçeli'nin HDP'nin Köşk adayı Selahattin Demirtaş için kullandığı "Bu PKK'lının Cumhurbaşkanı adaylığı yasalara aykırı" ifadesine karşı İhsanoğlu, "YSK’nın resmen kabul ettiği her aday demokratik yarıştaki saygıdeğer rakibimizdir" dedi. 

MHP Genel Başkanı Devlet BAhçeli, Demirtaş'ın adaylığı hakkında geçen günlerde yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye'ye düşmanlık besleyen, Cumhuriyet'e diş bileyen, milletin varlığına ve birliğine saldıran bu PKK'lının Cumhurbaşkanı adaylığı yasalara aykırı olmakla kalmayıp, milli ruha hakarettir. Ümit ederim ki, YSK bunu da değerlendirmeye alacak, terörün kuyruğu olmuş, bölücülüğün dümeninden tutmuş bu Eşbaşkan hakkında detaylı ve ayrıntılı incelemeyi yapacaktır.”

Bahçeli'nin açıklamaları ardından, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “Ekmeleddin İhsanoğlu'nun açıklamasını dinledikten sonra gereken cevabı veririm” dedi.

CHP ve MHP dahil beş partinin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu, bugün ilgili konu hakkında Twitter hesabından yanıt verdi. İhsanoğlu attığı tweetlerde şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı makamına aday olabilme şartları hukuk tarafından çizilmiştir. Sayın Demirtaş’a Cumhurbaşkanlığı konusunda milli egemenliğimizin tecelli ettiği Yüce Meclis’in vekilleri teveccüh göstermiştir. YSK’nın resmen kabul ettiği her aday bizim demokratik yarıştaki saygıdeğer rakibimizdir.” 

İşte İhsanoğlu'nun o tweetleri:

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