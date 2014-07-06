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Demirtaş: İhsanoğlu'nun açıklamasından sonra Bahçeli'ye yanıt vereceğim

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Adaylığı düşer' açıklamasına yanıt verdi

06 Temmuz 2014 02:58

HDP Eşgenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Ulu Camii önünde organize ettiği iftara katıldı. Demirtaş iftar çadırına gelişte gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin "Demirtaş'ın adaylığı düşer" açıklamasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Kendisinin aslında bu yaklaşıma nasıl cevap vereceğinin belli olduğunu belirten Demirtaş, "Fakat benden çok sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bu açıklamaya ne diyeceği önemlidir. Sesiz mi kalacak, yoksa bu açıklamalara bir cevabı olacak mı? O'nu merak ediyorum. Önce Sayın İhsanoğlu'nun açıklamasını dinledikten sonra gereken cevabı ben veririm" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan saldırı ile ilgili soruları da yanıtlayan Demirtaş şunları söyledi: "Bu tür yaklaşımlar çirkindir. Büyükşehir Belediyemiz her sorunu diyalogla çözme şeklinde bir usul izliyor. Yıllardır tarzımız budur. Söz konusu sorunu çözmek için günlerdir diyalog sürdürülüyor. Ama bu diyalogları bir tarafa bırakıp çirkin bir şekilde, çetevari bir tarzda belediyemize saldırılması halkın iradesine saldırıdır. Kimsenin bu tür yöntemlere başvurmaması gerekir. Sonuç alamazlar, tam tersine zarar görürler."

 

Korelilerle birlikte iftar açtı

 

Açıklamanın ardından çadıra giren Demirtaş, iftarını açmak için bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Demirtaş daha sonra sıraya girerek iftar yemeğini kendi aldı. Vatandaşların yoğun ilgisi altında kendisine ayrılan masaya geçen Demirtaş iftar saatini beklerken Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile sohbet etti. Selahattin Demirtaş, ezanın okunması üzerine dua ederek iftarını açtı. Diyarbakır'da bulunan Güney Koreli bazı turistler de iftar çadırında Demirtaş'ın masasına oturarak yemek yedi.

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