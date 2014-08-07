Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, AKP içinde yaşandığı iddia edilen Tayyip Erdoğan – Abdullah Gül rekabetinin sandıkta kendi lehine işleyeceğini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’e konuşan İhsanoğlu, “AKP içinde Abdullah Gül’e sempati duyan kesimler, seçimde Erdoğan yerine size oy verebilir mi?” şeklindeki bir soruya, “Elbette bunun çok açık işaretleri var. Sadece Sayın Gül de değil. Bu ilgiyi Kayseri’de, İstanbul’da, Ankara’da ve diğer büyük şehirlerde görüyoruz” yanıtını verdi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Bilecik’in Söğüt ilçesinde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını bugünkü (7 Ağustos 2014) köşesine aktardı.

Utku Çakırözer’in “İhsanoğlu: AKP’deki ‘Gül’cüler Bana Oy Verecek” başlıklı yazısı şöyle:

‘İhsanoğlu: AKP’deki

‘Gül’cüler bana oy verecek’

CHP ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, AKP içinde yaşanmakta olan Erdoğan-Gül rekabetinin pazar günü yapılacak seçimde kendi lehine işleyeceği düşüncesinde.

İhsanoğlu, kampanya otobüsünde Söğüt ile Bilecik arasında yaptığımız görüşmede sorularımıza şu yanıtları verdi:

- Seçim kampanyalarındaki seviyeden rahatsız mısınız?

- Demokratik bir yarışta birbirimize tabii ki eleştiriler yapacağız. Mesele bu değil. Mesele üslup meselesi. Beni rahatsız eden kullanılan üslup.

‘Suriye ve Irak’a dönmeyelim’

- Rakibinizin “Sen Alevisin, o Zaza” gibi mezhep ve ırk vurgusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Herkes gibi ben de şaşırıyorum. Halk bunu herhalde tasvip etmeyecektir. Türkiye bir bütünse, mezhebi, aidiyeti küçümser şekilde söylemek hiç hoş bir şey değildir. Bakın Irak’ın, Suriye’nin halini gördük. Afrika’daki kabile savaşlarını biliyoruz. O noktalara mı gelmek istiyoruz?

‘Erdoğan devleti çatlatır’

- Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması nasıl bir sonuç doğurur?

- Seçimden böyle bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Türkiye’nin onu toparlayacak, farklılıkları kaşımayacak, bir arada yaşama kültürünü pekiştirecek birine cumhurbaşkanı makamında ihtiyacı var. Bu söylemlerin yerine öfke ve nefret söylemleri hüküm sürerse o zaman Türkiye’de gerginlik ve kutuplaşma artar. Şu ana kadar var olan iktidar tarafına olanlar ve olmayanlar şeklinde bir ayrım Çankaya’ya çıkarsa devlette çatlama olur.

‘Gizli pazarlık kaosa götürür’

- Abdullah Öcalan İmralı’dan “Bir hafta içinde adım” baskısı yapıyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Türkiye’de barışı herkes destekliyor. Savaşı istemiyoruz ama bunu bir gizli siyasi pazarlık şeklinde şahıslar bazında yapılması kalıcı barış getirmez. Topal, aksak olur. Çok kısa zamanda çöker. Bu sefer de çatışma ortamı yeniden doğabilir. İşaret ettiğiniz beyan da ipuçlarını veriyor fakat Türkiye öyle perde gerisinde, dört duvar arası anlaşmalarla hiçbir yere gidemez. Bilakis kaosa gider. Onun için biz, barışın müzakerelerinin bir noktadan sonra parlamento ile paylaşılması lazım diyoruz ve arkasında milletin büyük çoğunluğunun kabulüne mazhar olması lazım. 10 Ağustos ya da 24 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedefleyerek karşılıklı hesaplaşmak çok zararlı bir şeydir. Bu her şeyden önce Kürt kardeşlerimizin ümitlerini boşa çıkarır. Bunun için onlara çağrım bu pazarlıklara göre bir karar vermemeleridir.

‘Amacı milliyetçi oyları avlamak’

- Erdoğan, İstiklal Marşı konusunda çok eleştiri yöneltiyor size?

- Tamamen kamuoyunu meşgul etmek için. Sayın Başbakan’ın yeni Türkiye dediği şey, erkleri birleştirmek ve anayasada olmayan bir başkanlık sistemi yaratmak. Bir tek adam sistemi kurmak. Biz bunu tartışırken Çanakkale mi, İstiklal Marşı mı diye hiç alakası olmayan bir konuyu tartışarak güya milliyetçi oyları avlayacak. Bunu millet yadırgadı. AKP’li kardeşlerimizin bile tuhafına gitti.

- Sizi aday gösteren iki ana parti CHP ve MHP’den yeterince destek aldınız mı?

- Beni en çok sevindiren hadise partiler arasında bir uzlaşmanın gerçekleşmiş olması. Hatta AKP’den, kurucu ve parti ileri gelenlerinden ve de geniş halk kitlelerinden bu uzlaşmaya katılım olması.

‘Gülcüler bana oy verecek’

- AKP içinde Abdullah Gül’e sempati duyan kesimler, seçimde Erdoğan yerine size oy verebilir mi?

- Elbette bunun çok açık işaretleri var. Sadece Sayın Gül de değil. Bu ilgiyi Kayseri’de, İstanbul’da, Ankara’da ve diğer büyük şehirlerde görüyoruz.

‘Özal 4 eğilimi, ben 12 partiyi birleştirdim’

- Pazar günü nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

- Bu seçimlerde ben sürprizler bekliyorum. Sessiz yığınlar oylarını verecekler. İnanıyorum ki doğru yere verecekler. 1983’te nasıl devrin muktedirleri 5 general oturdular masaya bir plan koydular. Turgut Sunalp sağcı parti, Necdet Calp de solcu parti olacaktı. Ama bir Turgut Özal çıktı, parti kurdu ve tarihin gidişini değiştirdi. O 4 eğilimi birleştirmişti. Bizim etrafımızda 12 parti var. İşte milli mutabakat denen şey de budur. O yüzden büyük sürpriz olacak.

Ekmel Bey’in otobüsündeki CHP - MHP birlikteliği bazen ilginç görüntüler de yaratıyor. Gezi olaylarında polis şiddetinin kurbanı olan Ali İsmail Korkmaz adına yaptırılan anıtın ziyaretinde olduğu gibi. Korkmaz’a saygısını, adına yapılan heykelin önüne çiçek bırakarak gösteren İhsanoğlu’nun yanında heykeli yaptıran Eskişehir’in CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel de vardı. Demirel’e, “Çok şaşırdık” dediğimde şu karşılığı verdi:

“Ben o çocuklarla ilgili Meclis’te de konuştum, tweet de attım. Sorumlularını, Eskişehirimizi ‘katil’ şehir olarak anılır hale getirdiniz, diye eleştirdim. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de birkaç konuşmasında vurguladı düşüncelerimizi. Biz Gezi Parkı duyarlılığına karşı olmadık ama sonradan olayların bazı örgütlerce istismar edilmesine karşı olduk.”