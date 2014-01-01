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Kültür-Sanat

İhsan Oktay Anar'ın yeni kitabı 17 Ocak'ta çıkıyor

İletişim Yayınları, İhsan Oktay Anar'ın yeni kitabı Galiz Kahraman'ın 17 Ocak'ta raflarda olacağını duyurdu

01 Ocak 2014 18:46

Çağdaş Türkçe edebiyatın popüler yazarlarından İhsan Oktay Anar'ın yeni kitabı "Galiz Kahraman"ın 17 Ocak'ta piyasaya çıkacağı duyuruldu.

Son kitabı Yedinci Gün 2012'de çıkan yazar İhsan Oktay Anar, 2014te yeni kitabı Galiz Kahraman ile okuyucu karşısına çıkıyor. İletişim Yayınları'nın Twitter'dan duyurduğu habere göre, Anar'ın yeni kitabı Galiz Kahraman 17 Ocak'ta raflardaki yerini alacak.

İhsan Oktay Anar yayımlanan diğer kitapları, Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel, Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri, Amat, Suskunlar ve Yedinci Gün'dü.

İletişim Yayınları, kitabın çıkış tarihini şu tweet ile duyurdu:

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