İhsan Oktay Anar'dan yeni kitap

İhsan Oktay Anar, yeni romanı Yedinci Gün'le beş yıl aradan sonra tekrar okurlarıyla buluşuyor.

Anar, her kitabında olduğu gibi Yedinci Gün'de de insanın en ilkel ve en asil yanını incelikle ele alıyor ve düşle gerçeğin birbirine dönüştüğü bir hikayeyle kendi zamanını ustalıkla yaratmayı başarıyor.

Okurlar, Yedinci Gün'de bilinen zamanların bilinmeyen anlarına İhsan Oktay Anar'ın zengin kalemi ve eşsiz düş gücüyle yolculuk edecek.

Yedinci Gün, İletişim Yayınları etiketiyle Eylül başında tüm kitapçılarda yerini alacak.