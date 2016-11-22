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15 Temmuz Darbe Girişimi

İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kalkavan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

22 Kasım 2016 18:18

İşadamı İhsan Kalkavan hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı hakimliğe başvurarak, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Kalkavan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği şüpheli İhsan Kalkavan’dan haber alınamadığı ve firari konumda olduğunu belirterek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

 

Hakîmlere rüşvet iddiası

 

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce dinlenen Colorado imamı H.P, İhsan Kalkavan’ın o dönem İstanbul imamı olan A.K ile birlikte Fethullah Gülen davaları için Ankara’daki hakimlere milyonlarca lira rüşvet verdiğini anlatmıştı. 

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İhsan Kalkavanyakalama kararıFETÖ

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