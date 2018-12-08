İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı'na ‘şeytan' cevabı: Kur'an kimin şeytanla olduğunu yazar, biri de kralın isteğiyle fetva veren din alimidir

T24

”Anti-kapitalist Müslüman" olarak da bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Kur'an ile olmayan çocuklar şeytan veya şeytani insanlarla beraber olur" şeklindeki sözlerini eleştirir.

Kişisel Twitter hesabında Erbaş'ın ifadelerine dair bir haberi paylaşan Eliaçık, "Kur'an kimin şeytanlarla beraber olduğunu bir çok yerde yazar. Bunlardan biri de kralın isteğine uygun fetva veren din alimi tiplemesidir" dedi.

Betimlemenin yapıldığı ayetin "Onlara şeytana tabi olan o adamı anlat..." diye başladığını kaydeden Eliaçık, kaynak olarak da 'A'raf suresi 175-176'yı gösterdi.

Bir dizi ziyaret için gittiği Mardin'de açıklamalarda bulunan Erbaş, Kur'an okumayan çocukların şeytanlarla beraber olacağı görüşünü dile getirmişti.

"Kur'an ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını" söyleyen Erbaş, "Her nerede Kur-an'dan bahsedilirse, Kur'an okunursa, orada bulunan insanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Sürekli şekilde rahmet yağdırırlar. Tıpkı şimdi Rabbimizin rahmetinden, merhametinden istifade ettiğimiz gibi" dedi.