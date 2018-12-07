Diyanet İşleri Başkanı: Kur'an okumayan çocuklar şeytanlarla beraberdir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur-an'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kur-an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir, Kur-an'ın girmediği ev harabe bir evdir" dedi. Erbaş, Kur'an okumayan çocukların şeytanlarla beraber olacağı görüşünü dile getirdi.

Bir dizi ziyaret için Mardin'de Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kur-an'ın olmadığı yer karanlık bir yerdir, Kur-an'ın girmediği kalp karanlık bir kalptir, Kur-an'ın girmediği ev harabe bir evdir. O yüzden Kur'an her zaman bizimle beraber olmalıdır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki 'Kim ki Kur-an'dan uzak yaşarsa, Kur-an'ı eline almazsa, kalbine zihnine koymazsa, yolunu Kur-an'ın çizdiği sırat-ı müstakime çevirmezse biz onun için bir şeytan yaratırız. O şeytan sürekli onunla beraber olur."

"Kur'an ile olmayan çocukların şeytan veya şeytani insanlarla beraber olacağını" söyleyen Erbaş, "Her nerede Kur-an'dan bahsedilirse, Kur'an okunursa, orada bulunan insanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Sürekli şekilde rahmet yağdırırlar. Tıpkı şimdi Rabbimizin rahmetinden, merhametinden istifade ettiğimiz gibi" dedi.

Çocuklara 7 yaşında girdiklerinde namaz kılmanın öğretilmesi gerektiği görüşünü dile getiren Erbaş, ''Önce doğru temel dini bilgileri yavaş yavaş öğretmeye başlayacağız. Bu şekilde çocuklarımızın şahsiyet kazanmalarına vesile olacağız. Karakterlerini kazanırken, Müslüman bir şahsiyet olma özelliğine sahip olacak çocuklarımız" ifadelerini kullandı.