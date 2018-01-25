İhsan Eliaçık'tan Devlet Bahçeli'ye tepki: 'Cihana hâkimiyet' şirktir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından paylaştığı Kızıl Elma açıklamalarına İlahiyatçı İhsan Eliaçık Twitter hesabından tepki gösterdi. Eliaçık, "Devlet Bahçeli: Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresidir." Ben de Türküm ama öyle bir mefkurem yok. "Cihana hakimiyet" iddiası şirktir. Çünkü İslam'a göre cihan (yeryüzü) Allah'ındır. Cihana hakimiyet hiç kimsenin haddine değildir" dedi.

Afrin'e giden askerlerden birine nereye gidiyorsun sorusu üzerine 'Kızıl Elma'ya cevabını vermişti. İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kızıl elma' denen şey şirktir. 'Türk cihan hakimiyeti mefkuresi'ymiş... Sen kim oluyorsun da dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun? Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allahındır!" açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, Afrin operasyonuna dair Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Eliaçık'a Twitter'dan cevap verdi: "Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez" dedi.

Eliaçık, dün gece bahçeli'ye ithafen yazdığı tweetinde, "Devlet Bahçeli: Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresidir." Ben de Türküm ama öyle bir mefkurem yok. "Cihana hakimiyet" iddiası şirktir. Çünkü İslam'a göre cihan (yeryüzü) Allah'ındır. Cihana hakimiyet hiç kimsenin haddine değildir" ifadesini kullandı.