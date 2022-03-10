İhsan Eliaçık'tan Diyanet'e 'fitre' eleştirisi: Galiba bunlar Türkiye'de yaşamıyor veya yedikleri yemeklerin parasını kendileri ödemiyor

İlahiyatçı Recep İhsan Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı için belirlediği 40 TL’lik fitre miktarını eleştirdi. Bu rakamın tek öğüne bile yetmeyeceğini , Ramazan ayında fitrenin 10 dolar olması gerektiğini söyleyen Eliaçık, "Yoksullarla, sadakayla, fitreyle alay ediyorlar. Galiba bunlar Türkiye'de yaşamıyor veya yedikleri yemeklerin parasını kendileri ödemiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, her yıl geçim standartlarına göre belirlenen, ‘yoksul bir insanın bir gün karnını doyurması ve açlığını gidermesi için verilen para’ anlamına gelen fitre miktarını 2022 yılı için 40 lira olarak açıklamıştı.

Yazar ve ilahiyatçı Recep İhsan Eliaçık, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın belirlediği ücretin tek öğünü bile karşılamadığını belirterek, 40 liralık miktarı eleştirdi.

Eliaçık, şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl filtre miktarının 40 lira olduğunu açıkladı. 2022 yılının Ramazan ayının başından 2023 Ramazan ayının başına kadar, yani önümüzdeki bir yıl boyunca bir günlük yiyeceği 40 TL olarak açıkladı. Bunu açıklayan Diyanet İleri Başkanlığı galiba Türkiye’de yaşamıyor veya yedikleri yemeklerin parasını kendileri ödemiyor. Bu verilen bilginin lokantalardaki yemek fiyatlarıyla bir alakası yoktur. Doğru hesaplamanın şöyle olması gerekir: Fitre, Kur'an-ı Kerim’de ayet olarak geçmez. Hadislerde geçer. Buradan yola çıkarak geleneksel İslam mezhepleri fitre miktarı belirlemişler. Aslında İslam’da asıl olan zekattır. Zekât da ihtiyaçtan fazlası olarak verilir. Bakara Suresi 219 ayette yer alır. Bunun dışında başka verme biçimleri vardır. Hadislerden de yola çıkılarak bir fitre miktarı belirlenmiştir. Fitre, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin Ramazan’dan sonra yoksullara verdiği miktardır. Verilen miktarla bir yoksulun bir gün karnını doyurması ve açlığını gidermesi hedeflenir.

“Fitre de dolar üzerinden hesaplanmalı”

Bu tariflerden yola çıkarak geleneksel fıkıh bilgilerine göre hesapladığımızda fitrenin 40 lira değil en az 140 lira olması gerekir. Ve bunun da dolar üzerinden hesaplanması gerekir. Madem her şeyi dolara bağlıyorsunuz. Euro veya dolar üzerinden açıklanması gerekir. Ben bu hesabı yaptım. 10 dolar bugün itibariyle 140 lira yapıyor aşağı yukarı. O zaman ‘Fitre miktarı önümüzdeki yıl, 2023 yılının Ramazan ayına kadar 10 dolardır’ denilmelidir. Bir insan fitre vermek istiyorsa bir yoksula 10 dolar verecek.

“Fitre ücretiyle 3 öğün yemek yenebilmeli”

Yoksul, gidecek sabah kahvaltı yapacak, öğlen yemek yiyecek ve akşam yemek yiyecek; 3 öğün. Yemeklerinde de ortalama hesaplar üzerinden en az üç tür yemek olabilir. Birincisi çorba, ikincisi etli yemek, tas kebabı veya pilav veya döner üstü pilav şeklinde. Bir ana ve orta yemek olacak. Etli yemek olacak. Bir de sonunda tatlı. Bütün internet sitelerindeki, yemek sitelerinde veya çarşıda, pazarda dolaşın ya da lokantalara gidin sorun. Ortalama bu yaptığım hesaplama üzerinden bir kimsenin bir öğün için, öğle yemeği için en az 50 lira vermesi gerekir. Ortalama 50-60 liradır, bir öğün yemek. Bir günlük yemek 40 lira diye açıklamış ve önümüzdeki bir yıl boyunca. Yani bu yoksullarla, sadakayla, fitreyle alay ediyorlar. Bunlar Türkiye'de yaşamıyorlar. Fitrenin doğru miktarı benim açıkladığım şekilde olmalıdır. Ve Ramazan ayında fitre 10 dolar olmalıdır. 10 dolar da bugün itibariyle 140 liradır. Ve önümüzdeki bir yıl boyunca bu 10 dolar devam etmelidir” (ANKA)