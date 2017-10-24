İhsan Eliaçık: Sivas yaşanmadıysa Kayseri halkının sağduyusundan dolayı

Kayseri'de saldırıya uğrayan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "Sivas yaşanmadıysa Kayseri halkının sağduyusundan dolayıdır" dedi.

Eliaçık, Kayseri Kitap Fuarı’nda gerçekleşen saldırının ardından, Eliaçık ve Tekin Yayınevi yazarlarından Ataol Behramoğlu, İbrahim Kaboğlu, Enver Aysever, Orhan Gökdemir’in katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Tekin Yayınevi yetkilisi Elif Akkaya’nın kamoyuna duyuru ve teşekkür metnini okumasıyla başlandı.

Duyuruda, “Olay Kayseri Büyükşehir Belediyesi fuar yetkililerinin yazarlarımız R. İhsan Eliaçık ve Ö. İbrahim Kaboğlu’nu istemediklerini beyan edip, fuar alanına almayacaklarını açıkça belirtmeleri ile başlamış, sonunda fuar girişinde “örgütlü” 20-30 kişinin İhsan Eliaçık’a karşı fiili saldırıya geçmesi ile sonuçlanmıştır,” sözleri yer aldı. Akkaya, okuduğu basın açıklamasında, Kayseri Kitap Fuarı yöneticilerinin suçlamalarına, “Yazara yasak koymak, saldırıya yeltenmek, fikirleri sakıncalı ilan etmek, sansürlemek, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının herhangi bir şehre, o şehirdeki halka açık herhangi bir etkinliğe katılmasını engellemek bırakın belediyeyi, devletin en ali mercilerinin bile cüret edebileceği bir şey değildir,” ifadeleriyle yanıt verdi. Ayrıca, Evrensel, Kaynak ve Yazılama gibi yayınevlerinin de başvuru yaptıkları halde fuara alınmadıklarını da bu olaylar yaşandıktan sonra öğrendiklerini belirtti.

İhsan Eliaçık’la dayanışma gösteren Ayrıntı, Metis, İletişim, Günışığı, Doğu, On8 yayınlarına, Kayseri halkına, Türkiye Yayıncılar Birliği’ne, okurlara, yayınevlerine, yazar, gazeteci ve toplumun duyarlı tüm kesimlerine teşekkür edildi.

Eliaçık: Sivas yaşanmadıysa, Kayseri halkının sağduyusundan dolayıdır

Basın açıklamasının ardından söz alan İhsan Eliaçık da, öncelikle PEN ve Türkiye Yayıncılar Birliği’ne teşekkür ederek sözlerine başladı. Saldırıda bulunanların Kayseri halkı olmadığını, “Sivas yaşanmadıysa bunun nedeninin Kayseri halkının sağduyulu davranışı olduğunu” belirtti ve saldırıdan Kayseri Belediye Başkanı’nın sorumlu olduğunu söyledi. Konuşmasının başvurulmasına rağmen engellendiğini de vurguladı.

Behramoğlu: “Hiçbir fuar düzenleyicisi kavun karpuz seçer gibi yazar seçemez.”

Eliaçık’ın ardından sözü alan şair Ataol Behramoğlu, “Hiçbir fuar düzenleyicisi kavun karpuz seçer gibi yazar seçemez. Böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Belediye Başkanı ile bizzat cumartesi sabahı telefonla görüştüm, olayları öğrenince gelmeyeceğimi söyledim, özür dilemelisin, yazarları engelleyerek fuar yapamazsın dedim. Yerimiz yoktu dedi. İhsan Eliaçık’ın sağduyusu olayların büyümesini engellemiştir,” diyerek tepkisini belirtti.

Fuarda konuşmasına izin verilmeyen bir başka yazar olan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Belediye başkanı beni arayarak yer sorunu olduğunu, her yayınevinden iki yazar alınabildiğini söyledi. Ben de ona stantta imza yapılıyor, yer sorunu olmuyor, dedim. Türkiye’de yasaklar otoriteden valilikten gelir. Yerel yönetimler özgürlük alanlarıdır, yasak koyamaz. Hedef gösterilerek, İhsan Hoca’ya saldırı düzenlenmesine açık hale getirilmiştir. Kaygı verici olan bir yerel yönetimin bunun öncülüğünü yapmış olmasıdır,” dedi.

Aysever: Yazar konuşmaya başlayınca toplum değişir, yazar konuşmazsa toplum susar

Yazar Enver Aysever sözlerine, “Fuarlar panayır yeri değildir, kültürel olarak fikrin tartıştığı yerdir,” diyerek sözlerine başladı. “Gelecek yıl bu fuara bir şartla gidilir. Belediye başkanı özür dileyecek, yayınevi, yazar ayırmayacak. Aydınları fuara götüren irade kalemin namusudur. Orada her türlü okurla buluşuruz. Bu engellenemez,” dedi ve bir çağrı yaptı. Çağrısında, “Tüyap’ın ilk günü büyük bir toplantı yaparak ifade özgürlüğünden yana tavır koyduğumuzu, bunun sağlanmadığı şartta, böyle fuarlara gitmeyeceğiz kararı almalıyız. Yazar konuşmaya başlayınca toplum değişir, yazar konuşmazsa toplum susar,” dedi.

Gökdemir: Biz bu karanlığı cesaretle aşacağız

Orhan Gökdemir ise, “Bir yazar halka açık bir yere alınmadı değil, bir kişi memleketi olan yaşadığı büyüdüğü yerdeki fuara alınmamıştır. Orası Kayseri Belediye Başkanı’nın malı değildir. Kayseri halkın yeridir. Ne yazık ki ülke karanlık dönemden geçiyor. Biz bu karanlığı cesaretle aşacağız,” dedi.