İhsan Eliaçık: Kutlu Doğum haftası yalan, Mekke'nin fethi günü uydurma, Hz. İbrahim ateşe atılmadı, Gezi olaylarında camide içki içilmedi!

'Antikapitalist Müslüman' olarak tanınan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "Mekke'nin Fethi" günü kutlamalarının yılbaşı kutlamalarıyla aynı güne denk getirilmesine tepki gösterdi. Eliaçık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Kutlu Doğum haftası yalan. Mekke'nin fethi günü uydurma. Eyüp Cami'inde hiçbir sahabe yatmıyor. Hz. İbrahim ateşe atılmadı. Gezi olaylarında camide içki içilmedi. Kabataş'ta üstü çıplak 70 adam hiç olmadı. 'Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor' ama!?" ifadesini kullandı.

Eliaçık, şöyle devam etti:

"Yılbaşına denk getirilerek alternatif olsun diye 'Mekke'nin Fethi günü' icat edildi. Peygamber dönemi dahil İslam tarihinde böyle bir gün hiç kutlanmadı. Tarihi uymaz, tamamen uydurmadır. Bize özgü İslamcılığın işkembe-i kübrasının ürünüdür."