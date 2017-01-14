İlahiyatçı İhsan Eliaçık, “Bugün ilahiyat fakültesinde, imam hatipte okuyan bir genç, iki gömlek sonra potansiyel IŞİD’cidir” görüşünü öne sürdü.

Diken'de yer alan habere göre, TELE1 yayınında konuşan Eliaçık, Reina’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, saldırganın dışarıdan geldiğini, ancak Türkiye’de de bu tür bir eylemi yapabilecek kapasitede kişilerin olduğunu savundu.

Eliaçık, IŞİD’in “Namaz kılmayan kırbaçlanır” veya “Dinden dönenin katli vaciptir” gibi fetvalarına dayanak oluşturan kaynakların ilahiyat fakülteleri ve imam hatiplerde okutulan müfredatta da bulunduğunu öne sürdü.

Eliaçık, Reina saldırısı öncesi ve sonrasında gündeme gelen yılbaşı kutlamalarına karşı yapılan açıklamalarla ilgili de “Eğer Müslümanlar gerçekten dinlerini biliyor olsalar, Hristiyanların yılbaşını da Hristiyanlar ait kiliselerde kutlamalı. İslam dinine göre Hz. İsa da hak peygamberdir” dedi.