T24 LogoT24 Logo
Gündem

İhsan Eliaçık: Bugün ilahiyat fakültesinde, imam hatipte okuyan bir genç, iki gömlek sonra potansiyel IŞİD’cidir!

"IŞİD’in fetvalarına dayanak oluşturan kaynaklar ilahiyat fakülteleri ve imam hatiplerde okutulan müfredatta da var"

14 Ocak 2017 15:18

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, “Bugün ilahiyat fakültesinde, imam hatipte okuyan bir genç, iki gömlek sonra potansiyel IŞİD’cidir” görüşünü öne sürdü.

Diken'de yer alan habere göre, TELE1 yayınında konuşan Eliaçık, Reina’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, saldırganın dışarıdan geldiğini, ancak Türkiye’de de bu tür bir eylemi yapabilecek kapasitede kişilerin olduğunu savundu.

Eliaçık, IŞİD’in “Namaz kılmayan kırbaçlanır” veya “Dinden dönenin katli vaciptir” gibi fetvalarına dayanak oluşturan kaynakların ilahiyat fakülteleri ve imam hatiplerde okutulan müfredatta da bulunduğunu öne sürdü.

Eliaçık, Reina saldırısı öncesi ve sonrasında gündeme gelen yılbaşı kutlamalarına karşı yapılan açıklamalarla ilgili de “Eğer Müslümanlar gerçekten dinlerini biliyor olsalar, Hristiyanların yılbaşını da Hristiyanlar ait kiliselerde kutlamalı. İslam dinine göre Hz. İsa da hak peygamberdir” dedi.

ETİKETLER

İhsan Eliaçıkilahiyatimam hatippotansiyel IŞİDciTELE1

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24