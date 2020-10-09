İhsan Eliaçık: AKP tarikat cenderesi altında, onlara mahkûm ve mecbur

Türkiye’de cemaat - tarikat ve dini oluşumların neredeyse tamamının AKP iktidarını desteklediğini söyleyen Antikapitalist Müslüman ilahiyatçı - yazar İhsan Eliaçık, bu tür dini yapıların devletten mutlaka uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Gazeteci Semra Topçu’nun YouTube kanalında GATA Başhekim yardımcısı Ali Edizer’in görevden alınması ile yeniden başlayan "AKP’ye akredite cemaatler" tartışmasını değerlendiren Eliaçık, "Gerçek demokratik bir cumhuriyette iktidarlar tarikat kadrolarına ihtiyaç duymaz ama AKP duyuyor, AKP tarikat cenderesi altında, onlara mahkûm ve mecbur" dedi.

Eliaçık şöyle devam etti:

"FETÖ’den boşalan yerleri doldurmak için sırada bekliyorlar, devleti ele geçirmeye çalışıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı da diğer devlet kuruluşları gibi tarikat ve cemaatlerin elinde…"

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Son günlerde art arda dini yapılara yönelik olumsuz haberlerin gündeme gelmesini Gazeteci Murat Yetkin, akredite cemaat operasyonu olarak nitelemişti. İlahiyatçı Eliaçık ise cemaat ve tarikatların zaten AKP’ye akredite olduğunu yani iktidarı desteklediğini belirtti. Dini aydınlanma gerektiğini ifade eden Eliaçık, "tarikatların - cemaatlerin panzehiri dini tartışmalar, dini aydınlanmadır" dedi.

Antikapitalist Müslüman İhsan Eliaçık söyleşisi:

- AKP’ye destek olmayan dini yapılar hangileri?

- AKP’ye akredite cemaatler kavgası mı yaşanıyor?

- Tarikat ve cemaatlerin yarattığı tehlikenin boyutu nedir?

Gerici dini yapıların panzehiri nedir?