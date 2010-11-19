İhsan Doğu: Evli kızımın evinin duvarına çiş yaptılar

T24 - Son dönemin en kanlı seri cinayetlerini işleyerek Eskişehir’de tam 6 can alan İhsan Doğu, ilk ifadesinde, “Evli kızımın evinin duvarına çiş yaptılar, cinsel organlarını gösterdiler. İçtikleri bira şişelerini kızımın bahçesine atıyorlardı. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı” dedi.

Eskişehir’in Muttalip Mahallesi’nde Yusuf Toprak (62), eşi Fatma Toprak (59), Selahattin Toprak (39), Zeynep Ruhan Toprak’ı (48) ardından da Mehmet Sadık Toprak (35) ve Ziya Akın’ı (71 ) öldüren 55 yaşındaki İhsan Doğu, “Kızımın evinin duvarına işemeleri bardağı taşırdı” dedi.



Husumet 3 yıldır var

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen Doğu, hayvan otlatma ve köpek yüzünden kavga ettiği komşusu Yusuf Toprak’ın, 3 oğluna ve yakınlarına güvenerek kendi üzerinde baskı kurduğunu ileri sürdü. Yusuf Toprak’ın 3 yıl önce kendisine av tüfeğiyle ateş ettiğini, sağ gözünde görme kaybı olduğunu belirten İhsan Doğu ifadesinde şunları anlattı:



Onlar da beni yaralamıştı

“Onların hayvanları sürekli evimizin önünü pisliyor ve duvarını sürtünerek aşındırıyordu. Bu yüzden aramızda husumet oluşmuştu. Beni yaraladıktan sonra araya girenler bizi barıştırdı. Ancak Toprak Ailesi ve yakın akrabaları sürekli olarak bana hareket ediyor ve tehditte bulunuyordu. Son alarak Yusuf Toprak’ın ikiz çocukları Mehmet Emin (35) ve Mehmet Sadık Toprak, evli kızım Hatice Uluşkan’ın evinin duvarına çiş yaptı. Cinsel organlarını eve doğru gösterdi. İkizler bununla da kalmadı içtikleri bira şişelerini kızımın bahçesine atıyorlardı. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı.

Bir yıldır plan yapıyordum. Toprak ailesinin son 2 yıl içerisinde aileme ve bana uyguladığı baskı nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladım. Bir yıl önce kent merkezindeki bir kişiden 2 bin liraya 2 tane otomatik pompalı tüfek aldım. Tabanca ise baba yadigarı. Filmlerde izlediğim gibi davrandım.”



5. cinayetteki yanlışlık

Doğu, geçen Ramazan’da Toprak Ailesi’nin evine baskın düzenlediğini, iftar sofrasında Yusuf Toprak, eşi Fatma Toprak, büyük oğlu Selahattin Toprak ile yeğeni Zeynep Ruhan Toprak’ı öldürdüğünü anlattı. 12 Kasım’daki 5’inci cinayetinde Mehmet Emin Toprak diye listede daha sonra gelen ikizi Mehmet Sadık Toprak’ı öldürdüğünü ve yanlışlık yaptığını da sala verilince fark ettiğini söyleyen Doğu, 6’ncı cinayeti nasıl işlediğini de şöyle anlattı: “Bayramın 2’nci günü cinayetleri işlediğim evin karşısında daha önce damadımın kirada oturduğu ve şimdi boş olan eve girdim. Pencereden Ziya Akın ve oğlu Orhan’ın gelmesini bekledim. Sadece Ziya Akın geldi. Ben de ateş ederek onu öldürdüm. Oğlu olsaydı onu da öldürecektim. Daha sonra da son kalan ikizi öldürüp teslim olacaktım. Kadın kıyafetiyle olay yerine gitmedim. Lokantalardan hazır yiyeceklerle karnımı doyurdum. Kent merkezinde, ancak ıssız yerlerde yattım. Bayat Pazarı’ndan aldığım giyecekleri cami tuvaletlerinde değiştirdim.”

Doğu, 4 saat süren sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Son kurban toprağa verildi

Eskişehir’de seri cinayetlerin son kurbanı olan 71 yaşındaki Ziya Akın’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Muttalip Mezarlığı’na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından gözlaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Ziya Akın’ın yakınları ile daha önce babası, annesi, ağabeyi, ikizi ve akrabası öldürülen 35 yaşındaki Mehmet Emin Toprak da hazır bulurdu. Mehmet Emin Toprak, mezarlıkta 12 Kasım 2010 tarihinde öldürülen ikizi Mehmet Sadık Toprak’ın mezarı başına gelerek bir süre oturup dua okudu.

Cenaze törenine katılanlar seri cinayetlerin faili İhsan Doğu’nun Eskişehir Şeker Fabrikası’nda uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirterek, “İhsan’ı işe Toprak ailesi yerleştirmişti. 3 yıl öncesine kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi” dedi.





