-İHSAN BARUTÇU'YA İHRAÇ YOLU ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - MHP'nin avukatı Hamit Kocabey, eski İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu'nun partiden kesin ihraç edilmesi için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi. Kocabey, MHP'nin YSK'ye başvurusunu götürmek için parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. YSK'ye başvuracaklarını daha önce açıkladıklarını belirten Kocabey, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den başvuruya ilişkin onay aldıklarını söyledi. Kocabey, ''Seçimin dürüst, adil ve eşit şartlarda yapılmasını temin etme görevi YSK'nin görevidir. Bu görevini yapmaya davet edeceğiz. Yazılı başvurumuzu yapacağız. Bundan sonra takdir ve ifası YSK'nın üzerinde olacak'' dedi. Kocabey, MHP'nin eski İstanbul İl Başkanı ve milletvekili adayı İhsan Barutçu'nun milletvekili adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesini vermediği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''MHP'nin bir dik duruşu var. Zulme ve mağduriyete karşı başını kaldırdı ve dik duruyor. İhsan Barutçu'nun istifa etmediği bilgisi elimizde var. Kendisiyle ilgili gerekli işlemi yapıyoruz. Kesin ihraç kararı alınması için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk işlemini başlatmış bulunuyoruz. Diğer adayların hepsi MHP'den istifa etmişlerdir, YSK'ya başvuru dilekçeleri hazırdır. Bugün tamamının YSK'ya dilekçelerini ulaştıracaklarını zannediyoruz. Noter marifetiyle gönderecek olanlar vardır. Bugün belki ulaşmaz ama bu hafta içinde süreç tamamlanacaktır. Basının önünde MHP'den istifa ettiği bildirilen bir şahsın istifa etmemiş olması ve bunun gündem olması MHP'yi derinden yaralamıştır. Bu husus MHP tüzel kişiliğinin bilgisi dışında gelişmiştir. Biz YSK'da resmi bilgileri teyit ettikten sonra Sayın Genel Başkanımız talimat vermiştir, Merkez Disiplin Kurulu'nu toplamıştır. İhsan Barutçu partimizden kesin ihraç edilmesi için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.''