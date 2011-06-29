-İHSAN BARUTÇU YEMİN ETTİ TBMM (A.A) - 28.06.2011 - Genel seçim öncesinde MHP'den ihraç edilen ancak MHP listesinde kalan İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan Barutçu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Barutçu, ''Biz de boykotçularla aynı kategoride olmamak için geldik, yeminimizi ettik'' dedi. Barutçu, TBMM Genel Kurulunda yemin ettikten sonra iktidar kulisine çıktı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barutçu, yeni bir döneme girildiğini söyledi. Boykot konusunun gündemde olduğunu ifade eden Barutçu, şöyle konuştu: ''Biz de boykotçularla aynı kategoride olmamak için geldik, yeminimizi ettik. İnşallah yeni Meclisimiz, Türkiye'nin sorunlarına duyarlı olur. İktidar, iddia ettiği gibi inşallah ustalığı layıkıyla yerine getirir ama çok da umutlu değiliz. Bir karmaşa kaosu süreci içinde olduğumuz aşikar. Öncelikle şu yemin krizinin aşılması lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sürekli gerginlikle kaosla toplum hak etmediği bir sürecin içine çekiliyor. Umuyoruz ki iktidarıyla ana muhalefetiyle muhalefetiyle ve ben bağımsız milletvekili olarak da buna katkı sağlarız, duyarlı davranırız.'' Barutçu, bir gazetecinin, ''Bağımsızlık zor burada biraz'' sözleri üzerine, ''Biz yalnızlığı biliyoruz'' dedi. -''12 EYLÜL ZİNDANLARININ PRANGALARINI PARÇALAYARAK GELDİK''- ''Gelirken siz de bir mücadele ile geldiniz. Şantajcılara karşı...'' sözlerine karşılık Barutçu, ''Biz 12 Eylül zindanlarının prangalarını parçalaya parçalaya geldik'' yanıtını verdi. İhsan Barutçu, ''(Kaset şantajcılarına karşı mücadele ediyorum) dediniz'' sözleri üzerine ise ''Kaset şantajcıları ile görüşeceğiz'' dedi. ''MHP Grubu'ndan bir tepki bekliyor musunuz?'' sorusuna Barutçu, ''Değerli arkadaşlarımız olgunlukla karşılayacaklar. Hepsine saygımı, hürmetimi sonuna kadar muhafaza edeceğim'' yanıtını verdi. Barutçu, bir gazetecinin, ''Başta gelip yemin etmediniz, sonra geldiniz'' sözlerine karşılık verirken, ''Öyle uygundu, daha rahat ortamda olalım diye... Görüşeceğiz inşallah, geleceğiz görüşeceğiz'' diye konuştu. ''Yasama çalışmalarına normal şekilde katılacak mısınız?'' sorusunu yanıtlarken Barutçu, ''Tabii niye katılmayalım, seçilmişiz milletvekili olmuşuz'' dedi. Bağımsız Milletvekili Barutçu, ''Nerede oturacaksınız?'' sorusuna, ''Yere çul atarız otururuz ya da çadır kurarız'' karşılığını verdi.