T24 LogoT24 Logo
Politika

İhraçlara tepki gösteren 460 MHP'li istifa etti: Akşener'in yanındayız

"Artık bu partide yerimiz yok"

05 Ekim 2017 21:37

Aydın'da aralarında eski milletvekili ve il başkanlarının da bulunduğu 20 kişi hakkında ihraç dosyası hazırlanmasına tepki gösteren 460 MHP'li, partilerinden istifa ederek Meral Akşener'in partisine geçme kararı aldıklarını açıkladı.

MHP Aydın İl Başkanlığı ağustos ayında, eski Aydın Milletvekili Recep Taner'in de aralarında bulunduğu 12 partili hakkında, partiden ihraç edilmesi için dosya hazırlayıp, disiplin kuruluna sevk etti. İki gün önce de Efeler İlçe Başkanlığı tarafından eski il başkanlarından Hasan Muti ve Fevsi Köse'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi, partiden ihracı için disipline sevk edildi. Bu durumu tepki gösterdikleri belirtilen 460 MHP'li, istifa ederek Meral Akşener'in partisinde yer alacaklarını açıkladı.

"Disiplin kararları bir türlü gelmedi"

İstifalarını açıklayan partililer adına konuşan eski MHP Aydın Milletvekili Recep Taner, şunları söyledi:

"Disiplin kuruluna sevk edildik. Ancak, bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen bir türlü bizle ilgili olan disiplin kararları gelmedi. Biz de bugün burada MHP'den istifa etme kararı aldık. Burada gördüğünüz kişiler MHP ile ilişkilerini kesiyorlar. Bizim artık bu partide yerimiz olmadığı düşüncesindeyiz. Bundan sonraki süreçte Meral Akşener'in yanında olmayı tercih edeceğiz. Dün DSP, ANAP, DP'de AKP'de farklı siyasi görüşlerde siyaset yapan arkadaşlarımızın da bu dümende ve bu oluşumda bize destek vermek için buradalar. Hep birlikte bir yola çıkmış bulunmaktayız. Allah, yar ve yardımcımız olsun."

ETİKETLER

AydınMHPistifaMeral Akşener

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24