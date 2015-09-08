İhracatta rekora doğru



Almanya'nın ihracatı rekordan rekora koşuyor. Temmuz ayında bütün dünyaya 103,4 milyar euroluk Alman malı ihraç edildi. İhracat haziran ayına göre yüzde 2,4 oranında arttı. Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'nın sezon etkilerinden arındırılmış aylık ihracatı cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar yüksek olmamıştı. Banka iktisatçıları artışın yüzde bir oranını aşmayacağı tahmininde bulunmuşlardı. Dış Ticaret Odası Başkanı Anton Börner, küresel ekonomik konjonktürdeki soğuma işaretlerine rağmen ihracatçı Alman şirketlerinin yılın ikinci yarısına hızlı girdiğini ve Euro'nun ucuzlamasının üçüncü ülkelere yapılan ihracatı olumlu etkilediğini söyledi. Avrupa'daki ve öncelikle de Euro Bölgesi ülkelerindeki talebin de artmaya başladığını belirten Anton Börner bu yılın ihracat rekoruyla kapanmasının sürpriz olmayacağını söyledi.

Almanya'nın ihracatı da temmuz ayında yüzde 2,2 oranında artarak 80,6 milyar euroya çıktı. 2015 temmuzu, Almanya'nın yurt dışından en çok ürün ithal ettiği ay oldu. BayernLB baş iktisatçısı Stefan Kipar ithalattaki artışın iç konjonktürdeki canlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Euro düştü, ihracat çıktı

Bir yıl öncesinin aynı ayına kıyasla temmuzda Almanya'nın ihracatı yüzde 6,2'lik artışla 107,1 milyar euroya çıktı. Yıl bazındaki kıyaslama ithalatın da yüzde 6,1'lik artışla 82,1 milyar euroya yükseldiğini gösteriyor. Kipar, ABD, Avrupa Birliği ve Büyük Britanya gibi sanayi ülkelerindeki ekonomik canlanmanın Çin'deki daralmayı fazlasıyla telafi ettiğini söyledi.

Önümüzdeki aylarda da ihracatçı Alman şirketlerinin en önemli pazarı sanayi ülkeleri olacak. Çin'in ithalatı aralıksız onuncu kez düşüş kaydetti. İthalatın azalması, Çin'deki iç konjonktürün soğuması anlamına geliyor.

Almanya öncelikle Euro'nun değer kaybetmesinden kazançlı çıkıyor. ING-Diba bankası baş iktisatçısı Carsten Brzeski ihracatçının Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye çok şey borçlu olduğunu, çünkü yılbaşından bu yana tahvil alımları Euro'yu yüzde 4 oranında ucuzlatırken ihracatın yüzde 17 oranında arttığını söyledi.

Dış ticaret rekoru bekleniyor

Nitekim Euro'yu paylaşmayan İngiltere ve Polonya gibi Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat 12 aylık dönemde yüzde 6,9 oranında artarak 22,7 milyar euroya çıktı. Avrupa Birliği ve ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracat yüzde 6,4 oranında artarak 46,7 milyar euroya ulaştı. Almanya temmuzda Euro Bölgesi'ndeki ortaklarına 37,7 milyar euroluk mal ve hizmet satarken, karşılığında onlardan 36,8 milyar euro tutarında ithalat yaptı. Euro ülkeleriyle ticareti bir ayda yüzde beşin üzerinde artış kaydetti.

Yılın son aylarında trend değişmediği takdirde Almanya'nın 2015'i 1 185 milyar euroluk ihracat ve 954 milyar euroluk ithalat rakamlarıyla kapatması bekleniyor. Alman ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 oranında büyümüştü. Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın ikinci üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 oranında artması mümkün görünüyor.