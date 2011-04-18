-İHRACATTA BEKLENTİ ARTTI ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ihracat beklenti endeksinin 2011 yılının ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 20,2 puan arttığını bildirdi. Çağlayan, yılın ilk çeyreğinde 122,7 olan endeksin ikinci çeyrekte 142,9 değerine yükseldiğini söyledi. Bakan Çağlayan, düzenlediği basın toplantısında, Dış Ticaret Beklenti Anketinin 2011 yılı ikinci çeyrek beklentilerini açıkladı. Çağlayan, 2011 yılının ikinci çeyreği için ihracat beklenti endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat beklentisinin, ihracat siparişi beklentisinin, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin endeksi artış yönünde etkilediğinin görüldüğünü kaydetti. -İTHALAT BEKLENTİSİ DE ARTTI- İthalat beklentisi endeksinin ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre 15,4 puan artarak 113,7'den 129,1 değerine yükseldiğini söyleyen Çağlayan, firmaların en çok faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin beklentilerini de anlatarak, ilk 3 öncelikli sorunun ham madde ara malı fiyatlarının yüksek oluşu, enerji maliyetlerinin yüksekliği ve döviz kurlarının olumsuz etkisi olarak belirtilmeye devam ettiğini ifade etti. İhracat yapan firmaların yüzde 72'sinin döviz kurlarının sektörlerini olumsuz etkilediğini belirttiğini anlatan Çağlayan, ithalat yapan firmalarında yüzde 23'ünün döviz kuru nedeniyle ithal fiyatının daha cazip olmasını ithalat nedeni olarak belirttiğini söyledi.