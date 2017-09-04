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Ekonomi

İhracatta bayram coşkusu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış göstererek 284 milyon dolar olarak gerçekleşti

04 Eylül 2017 15:07

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış göstererek 284 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kocasert, TİM tarafından açıklanan ağustos ayı Denizli ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7 artışla 284 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Kocasert, yılın ilk 8 aylık dönemi değerlendirildiğinde ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatın yüzde 8.6 arttığını ve 1 milyar 965 milyon dolara ulaştığını belirtti. DENİB tarafından kayda alınan ihracatın ağustos ayında yüzde 14.3 artarak 224 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Kocasert, ocak-ağustos döneminde ise DENİB ihracatı yüzde 13.7 oranında arttığını ve 1 milyar 596 milyon dolara ulaştığını ifade etti. İhracatta bayram coşkusu yaşandığını ifade eden Kocasert, şöyle dedi:
\"Bayram tatiline rağmen ihracatımızın artması sevincimizi katladı ve adeta çifte bayram yaşattı. 2016 Kasım ayından bu yana ülkemiz ihracatı çeşitli rekorlar da kırarak aralıksız artıyor. İhracatımız ağustos ayında da artış trendini sürdürdü. İhracatımızda yaşanan sevindirici gelişmeler üretim verilerinde iyileşmelere yol açıyor. Enflasyonun tek haneye inmesi ve işsizliğin gerilemesinde de ihracatımızın önemli katkısı var. Önümüzdeki günlerde ikinci çeyrek büyüme verileri açıklanacak. İlk çeyrekte yakaladığımız yüzde 5\'lik büyüme verisinin 2.2 puanı net ihracattandı. İkinci çeyrekte de ihracatımızın büyümeye güçlü pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum.\"
\"2017 SONUNDA REKOR SÜRPRİZ OLMAZ\"
Kocasert, ihracattaki pozitif gelişmelerin sürdüğünü vurgularken, 2016 yılının sonlarında, 2017\'nin \'İhracat Atılım Yılı\' olduğunu ve geride kalan 2 yıldan çok daha iyi geçeceği tahmininde bulunduklarını hatırlattı. Kocasert, \"Yılın ilk 8 ayında yakaladığımız performans hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizin göstergesi. Orta Vadeli Program\'da 2017 için belirlenen ihracat hedefimiz 153.3 milyar dolar. Ancak, ilk sekiz aylık performansımızla bu hedefi geride bırakacağımız kanaatindeyim. Birçok rekor kırdığımız 2017 yılının sonunda da bir rekor kırmamız hiç sürpriz olmaz\" dedi.

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