-İHRACATI, KRİZDEKİ AVRUPA ÜLKELERİ KURTARDI ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Türkiye ihracatının, geleneksel pazarı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kriz döneminde de ihracattaki ağırlığını korudu ve deyim yerindeyse ihracatı krizdeki Avrupa ülkeleri kurtardı. Türkiye'nin 2010 ihracatındaki 11,8 milyar dolarlık artışın, 5,2 milyar dolarını krizin yoğun yaşandığı AB'deki 7 ülkesi sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Almanya'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 1,7 milyar dolar artarak 11,5 milyar dolara, İngiltere'ye yapılan ihracat 1,3 milyar dolar artarak 7,2 milyar dolara, İtalya'ya yapılan ihracatta 619,2 milyon dolar artışla 6,5 milyar dolara ulaştı. İspanya'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 745,7 milyon dolar artışla 3,6 milyar dolara, Romanya'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 397,3 milyon dolar artışla 2,6 milyar dolara, Hollanda'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 334,5 milyon dolar artışla 2,5 milyar dolara, Belçika'ya yapılan ihracat ise bir önceki yıla göre 166,2 milyon dolar artışla yaklaşık 2 milyar dolara çıktı. İhracatta ilk sıralarda yer alan Fransa'ya ihracatta ise 2009 yılına göre geçen yıl 173,3 milyon dolar gerileme yaşandı. Fransa'ya 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. -DÜNYA DEVLERİNE DE İHRACATIMIZ ARTTI- Türkiye'nin 2010 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülkeler arasında Rusya, ABD ve Çin yer aldı. Rusya'ya 4,6 milyar dolar, ABD'ye 3,8 milyar dolar ve Çin'e 2,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu ülkelere sırasıyla 1,4 milyar dolar, 528,7 milyon dolar ve 659,5 milyon dolarlık ihracat artışı sağlandı. -KOMŞULARA İHRACAT STRATEJİSİ HEDEFİNE ULAŞIYOR- Türkiye'nin dış ticarette benimsediği ''Komşu Ülkelerle İhracat Stratejisi'' de meyvelerini veriyor. 2010 yılında komşu ülkelere gerçekleştirilen ihracat rakamları, stratejinin hedefine ulaştığını gösterdi. Geçen yıl Irak'a 919,4 milyon dolar artışla 6 milyar dolarlık, İran'a 1 milyar dolar artışla 3 milyar dolarlık, Suriye'ye 427,5 milyon dolarlık artışla 1,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. -EN FAZLA İHRACATIN YAPILDIĞI DİĞER ÜLKELER- Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı diğer ülkeler arasında 3,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 2,1 milyar dolarla İsrail, 2,3 milyar dolarla Mısır, 1,9 milyar dolarla Libya, 2,2 milyar dolarla Suudi Arabistan, 1,6 milyar dolarla Azerbaycan yer aldı. 2010 yılında, bir önceki yıla göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat 443,6 milyon dolar, İsrail'e 561,6 milyon dolar artarken, Mısır'a ihracat ise 337,7 milyon dolar geriledi. Libya'ya ihracat geçen yıl 2009'a göre 140,2 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 451,4 milyon dolar, Azerbaycan'a ise 150,6 milyon dolar yükseldi. -TÜRKİYE'NİN İHRACATINDAKİ İLK 20 ÜLKE- Bu arada, Türkiye'nin ihracatındaki ilk 20 ülke şöyle: /* ÜLKELER 2009 2010 Fark Değişim (Bin dolar) (Bin Dolar) (Bin Dolar) (Yüzde) ------------ ------------ ----------- ----------- ------- Almanya 9.793.006 11.453.464 1.660.458 17,0 İngiltere 5.937.997 7.223.653 1.285.656 21,7 Irak 5.123.406 6.042,790 919.384 17,9 İtalya 5.888.958 6.508.201 619.243 10,5 Fransa 6.211.415 6.038.123 -173.292 -2,8 Rusya 3.189.607 4.632.323 1.442.716 45,2 BAE 2.896.572 3.340.185 443.613 15,3 ABD 3.240.597 3.769.260 528.663 16,3 İspanya 2.818.470 3.564.137 745.667 26,5 İran 2.024.546 3.042.957 1.018.411 50,3 Romanya 2.201.936 2.599.283 397.347 18,0 Hollanda 2.127.297 2.461.754 334.457 15,7 İsrail 1.522.436 2.083.987 561.551 36,9 Belçika 1.795.682 1.961.901 166.219 9,3 Mısır 2.599.030 2.261.286 -337.744 -13,0 Suriye 1.421.637 1.849.185 427.548 30,1 Libya 1.795.117 1.935.307 140.190 7,8 Çin 1.600.296 2.259.789 659.493 41,2 S. Arabistan 1.768.216 2.219.645 451.429 25,5 Azerbaycan 1.400.446 1.551.006 150.560 10,8 ------------ ----------- ----------- ---------- ------ GENEL TOPLAM 102.142.613 113.929.614 11.787.001 11,5 */