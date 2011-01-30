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Ekonomi

İHRACATI, KRİZDEKİ AVRUPA ÜLKELERİ KURTARDI ANKARA (A.A)

30 Ocak 2011 12:06

-İHRACATI, KRİZDEKİ AVRUPA ÜLKELERİ KURTARDI ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Türkiye ihracatının, geleneksel pazarı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kriz döneminde de ihracattaki ağırlığını korudu ve deyim yerindeyse ihracatı krizdeki Avrupa ülkeleri kurtardı. Türkiye'nin 2010 ihracatındaki 11,8 milyar dolarlık artışın, 5,2 milyar dolarını krizin yoğun yaşandığı AB'deki 7 ülkesi sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Almanya'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 1,7 milyar dolar artarak 11,5 milyar dolara, İngiltere'ye yapılan ihracat 1,3 milyar dolar artarak 7,2 milyar dolara, İtalya'ya yapılan ihracatta 619,2 milyon dolar artışla 6,5 milyar dolara ulaştı. İspanya'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 745,7 milyon dolar artışla 3,6 milyar dolara, Romanya'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 397,3 milyon dolar artışla 2,6 milyar dolara, Hollanda'ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre 334,5 milyon dolar artışla 2,5 milyar dolara, Belçika'ya yapılan ihracat ise bir önceki yıla göre 166,2 milyon dolar artışla yaklaşık 2 milyar dolara çıktı. İhracatta ilk sıralarda yer alan Fransa'ya ihracatta ise 2009 yılına göre geçen yıl 173,3 milyon dolar gerileme yaşandı. Fransa'ya 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. -DÜNYA DEVLERİNE DE İHRACATIMIZ ARTTI- Türkiye'nin 2010 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülkeler arasında Rusya, ABD ve Çin yer aldı. Rusya'ya 4,6 milyar dolar, ABD'ye 3,8 milyar dolar ve Çin'e 2,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu ülkelere sırasıyla 1,4 milyar dolar, 528,7 milyon dolar ve 659,5 milyon dolarlık ihracat artışı sağlandı. -KOMŞULARA İHRACAT STRATEJİSİ HEDEFİNE ULAŞIYOR- Türkiye'nin dış ticarette benimsediği ''Komşu Ülkelerle İhracat Stratejisi'' de meyvelerini veriyor. 2010 yılında komşu ülkelere gerçekleştirilen ihracat rakamları, stratejinin hedefine ulaştığını gösterdi. Geçen yıl Irak'a 919,4 milyon dolar artışla 6 milyar dolarlık, İran'a 1 milyar dolar artışla 3 milyar dolarlık, Suriye'ye 427,5 milyon dolarlık artışla 1,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. -EN FAZLA İHRACATIN YAPILDIĞI DİĞER ÜLKELER- Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı diğer ülkeler arasında 3,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 2,1 milyar dolarla İsrail, 2,3 milyar dolarla Mısır, 1,9 milyar dolarla Libya, 2,2 milyar dolarla Suudi Arabistan, 1,6 milyar dolarla Azerbaycan yer aldı. 2010 yılında, bir önceki yıla göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat 443,6 milyon dolar, İsrail'e 561,6 milyon dolar artarken, Mısır'a ihracat ise 337,7 milyon dolar geriledi. Libya'ya ihracat geçen yıl 2009'a göre 140,2 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 451,4 milyon dolar, Azerbaycan'a ise 150,6 milyon dolar yükseldi. -TÜRKİYE'NİN İHRACATINDAKİ İLK 20 ÜLKE-   Bu arada, Türkiye'nin ihracatındaki ilk 20 ülke şöyle: /* ÜLKELER            2009         2010       Fark     Değişim                (Bin dolar)  (Bin Dolar) (Bin Dolar) (Yüzde) ------------  ------------  ----------- ----------- ------- Almanya         9.793.006   11.453.464   1.660.458    17,0 İngiltere       5.937.997    7.223.653   1.285.656    21,7 Irak            5.123.406    6.042,790     919.384    17,9 İtalya          5.888.958    6.508.201     619.243    10,5 Fransa          6.211.415    6.038.123    -173.292    -2,8 Rusya           3.189.607    4.632.323   1.442.716    45,2 BAE             2.896.572    3.340.185     443.613    15,3 ABD             3.240.597    3.769.260     528.663    16,3 İspanya         2.818.470    3.564.137     745.667    26,5 İran            2.024.546    3.042.957   1.018.411    50,3 Romanya         2.201.936    2.599.283     397.347    18,0 Hollanda        2.127.297    2.461.754     334.457    15,7 İsrail          1.522.436    2.083.987     561.551    36,9 Belçika         1.795.682    1.961.901     166.219     9,3 Mısır           2.599.030    2.261.286    -337.744   -13,0 Suriye          1.421.637    1.849.185     427.548    30,1 Libya           1.795.117    1.935.307     140.190     7,8 Çin             1.600.296    2.259.789     659.493    41,2 S. Arabistan    1.768.216    2.219.645     451.429    25,5 Azerbaycan      1.400.446    1.551.006     150.560    10,8 ------------  -----------  -----------  ----------   ------ GENEL TOPLAM  102.142.613  113.929.614  11.787.001    11,5 */

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