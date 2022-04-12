İhracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 40'a çıkarılıyor

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı Gülle ve ihracat temsilcileriyle bir araya geldi. İhracatçılar, İhracat gelirlerinin TCMB'ye satma zorunluğunun yüzde 40'a çıkarılma niyeti olduğunu söyledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu TİM Başkanı Gülle ve ihracat temsilcileriyle bir araya geldi.

Gülle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kavcıoğlu'nun katılımlarıyla bu yılın 2. istişare toplantısını gerçekleştirdik. Birlik Başkanlarımızın da katıldığı toplantıda; 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri olmak üzere birçok konuyu istişare ettik." dedi.

BloombergHT'nin haberine göre ihracatçılar şirketlerin ihracat gelirlerinin TCMB'ye satma zorunluğunun yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılma planı olduğunu dile getirdi.

Ortalama aylık 20 milyar dolarlık ihracat üzerinden hesaplandığında yüzde 25'lik oran Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık satış anlamına gelirken, oranın yüzde 40'a çıkmasıyla rakam 8 milyar dolara ulaşmış olacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, şirketlerin ihracat gelirlerinin TCMB'ye satma zorunluğunun yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılma planına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 50’ye çıkacağını tahmin ediyorum"

“(Dövizden dönüş zorunluluğu) dövize talebi tutma amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Belli sektörlerde bu uygulama faydalı oluyor, bazılarında (ödemelerin tamamı döviz olan firmalarda) ise ilk bakışta sorun olarak gözüküyor. Bence alınan bu kararlar doların yükselmesiyle alakalı. Özellikle son dönemde Rusya Ukrayna krizi sebebiyle dövize olan taleplerin belli oranda azaltılması amacıyla yapılan bir hareket diye düşünüyorum. Bunun belki de yüzde 50’ye çıkacağını tahmin ediyorum.”