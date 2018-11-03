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İhracatçıların hususi  damgalı pasaport çıkarma  şartları kolaylaştırıldı

ANKARA,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, "İhracatçıların hususi damgalı pasaport  çıkarma şartları kolaylaştırıldı

03 Kasım 2018 13:51

ANKARA,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, \"İhracatçıların hususi damgalı pasaport  çıkarma şartları kolaylaştırıldı. Daha önce ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi  için her takvim yılında ihracat yapma şartı aranıyordu. Bu şart değiştirilerek  son üç takvim yılında  yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen  oranda olması, yeşil pasaport verilmesi için yeterli olacak\" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14\' üncü maddesi kapsamında,  \'İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar\'ın  geçen yıl Mart ayında  yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Buna göre \'Karar\'da  belirtilen tutarda ihracat yapan firma yetkililerinin, hususi damgalı pasaport alabildiği belirtilerek, \"Geçtiğimiz günlerde Resmi  Gazete\'de yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile \'İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar\' da değişiklik yapıldı\" denildi.

\'İHRAÇATÇIYA YEŞİL PASAPORT, ÜÇ YILIN İHRACAT ORTALAMASINA GÖRE VERİLECEK\'

Yapılan son değişiklikle hususi damgalı pasaport verilmesi için \'her takvim yılında ihracat yapmak şartı\'nın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"İhraçatçı artık son üç takvim yılında  yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen  oranda ise,  firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek. 23 Mart 2017\'de başlayan uygulama kapsamında ihracat  yapan firma yetkililerine bugüne kadar  7 bin 294 hususi  damgalı  pasaport verildi.\"

 

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