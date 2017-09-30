İhracatçılar: Danıştay’ın yaz saati kararı uygulanmalı

İstanbul, 30 Eylül (DHA) - Yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine ihracatçılardan tepkiler gelmeye devam ediyor. İhracatının yüzde 89’unu Avrupa ülkelerine yapan Egeli hazırgiyim ihracatçıları yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine tepki gösterdi.

Yaz saatinin kalıcı hale getirilmesiyle birlikte Türkiye ile İngiltere arasında 3 saatlik,Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerle 2 saatlik fark oluştuğuna işaret eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, \"Çalışma saatlerimiz arasındaki uyumsuzluk makası iyice açılıyor, öğleden önceki mesaiyi tamamen kaybediyoruz.Ancak saat 14.00\'den sonra iş görüşmelerine geçebiliyoruz. Çalışanların sabah karanlığında işe gelmek durumunda kaldıkları için yaşanan motivasyon kaybı da verimliliği olumsuz etkiliyor\" diye konuştu.

Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun yaz saatini kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu karanının yürütmesini durdurmasının bu konuda eski uygulamaya dönüş için bir fırsat olduğunu ifade eden Kızılgüneşler şöyle devam etti:

\"Hükümet, aldığı kararın arkasında durmak ve geri adım attı izlenimi vermek istemeyebilir. Bu kararı alanlar açısından empati yaptığınızda haklılık payları da olabilir.

\"Ancak, toplumun büyük kesiminin bu uygulamadan memnun olmadığı ortada.

\"Bu şartlarda Danıştay’ın aldığı karar hem hükümeti, hem de bu uygulamadan mutsuz olan kitleleri rahatlatacak bir karar.

\"Hükümeti yanlıştan dönmek için bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz.\"

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine başından beri karşı çıktıklarını hatırlatan EHKİB Başkanı Kızılgüneşler, \"Hazır giyim sektörünün yıllık 17 milyar dolarlık ihracatının yüzde 72-73’ü, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin yıllık 1 milyar 224 milyon dolarlık ihracatının yüzde 89’u Avrupa’ya yapılıyor. Türkiye’yi Euro bölgesinden uzaklaştıracak her türlü adımın ticaretimize olumsuz yansıdığını deneyimlerimizle biliyoruz” diye uyardı.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile 540 milyon TL, bir başka değişle 150 milyon dolarlık enerji tasarrufundan söz edildiğine vurgu yapan Kızılgüneşler, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Bu konuda Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)’nın, kalıcı yaz saatine geçilmesi nedeniyle elektrik tüketiminin azalmadığı, aksine geçen senenin aynı dönemine göre 2015 ve 2016 yılları

\"Kasım ayları kıyaslandığında yüzde 6.53 oranında artış olduğuna ilişkin bir raporu var.

\"Biz hem maddi hem de psikolojik olarak kaybettiklerimizin daha fazla olduğunu düşünüyoruz.

\"AB ile saat farkımız yeniden açılmaz ise biz bu rakamın daha fazlasını ihracat ile ülkemize kazandırabiliriz.\" (Fotoğraflı)