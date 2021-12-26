İhracatçı ürün gönderecek kutu bulamıyor

Sektör olarak ihracatlarının bu yılın Ocak-Kasım döneminde 3 milyar doları geçtiğini belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, “Ancak şimdi de hammadde sıkıntısının ardından kağıt kutu ve koruyucu malzeme tedarikinde sıkıntı yaşıyoruz.” dedi.

Bu yılın ilk 11 ayında 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan ev ve mutfak eşyaları sektörü koruyucu malzeme sıkıntısı yaşıyor. EVSİD Başkanı Talha Özger, sektörün pandemi ile birlikte bozulan tedarik zinciri özelinde fırsatları iyi değerlendirdiğini, yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını ancak ürünleri gönderecek kağıt ve koruyucu malzeme tedariği konusunda ciddi arz sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre pandemi ve beraberinde yaşanan problemler sonucunda özellikle Avrupa pazarında Türkiye’nin avantajının arttığına dikkat çeken Özger, hatta Avrupa dışında Latin Amerika, ABD ve Kanada’dan gelen siparişlerde de yoğunluk yaşandığını söyledi.

"Ara mamul ithalatına kolaylık getirilsin"

Sektör olarak ihracat artışının 2022’de devam edeceği öngörüsünde bulunan Özger, şöyle konuştu:

“Bu olumlu gelişmelere rağmen başta girdi maliyetlerindeki artış bizi oldukça zorluyor. Ana ham madde fiyatlarındaki dalgalanma son dönemde dengeye gelmiş olsa da ikincil ara hammaddelerde büyük bir sıkıntı mevcut. Ürünün ambalajı için kullandığımız kâğıt ve koruyucu malzemelerde ürün bulma sıkıntısı oluşurken olağanüstü fiyat artışları nedeniyle nihai ürün maliyetlerini kontrol etmek giderek daha fazla zorlaşıyor. İhracatımızın yurtdışından gelen talebe karşılık verebilmesi için tedarik zincirinin önemi büyük. Yurt içindeki üreticimizi koruyarak ancak iç talebi karşılayamayan ara mamul ithalatına kolaylıklar getirilmesi, yaşanan bu sorunu çözecektir. Örnek olarak kâğıt ham maddesi ithalatını kolaylaştırırsak bunu yurt içinde katma değer ile ambalaj haline getirebilir ve sonrasında nihai ürünümüzde kullanarak geri ihraç edebiliriz. Bu da aslında dış ticaret dengemize olumlu olarak yansıyacaktır."