İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

İSTANBUL,(DHA) - ALACAK sigortası şirketi Atradius, Türk ihracatçı şirketlerin alacaklarını tahsil edememesi durumunda, fatura tutarının yüzde 90’ını ödemeyi taahhüt ederek müşterilerine yurt dışında güvenli satış imkânı sunuyor.

Ticari alacak, kefalet sigortası ve tahsilat hizmetleri sunan İspanya merkezli Atradius, global piyasalar için önemli bir yıl olması beklenen 2019’da, şirketlerin güvenli ticaret yapabilmesi ve ihracat alanında büyüyebilmesi için risk yönetiminde destek olarak, onların yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Alacak sigortası ile geleceğini güvence altına almak isteyen şirketler, yaptırdıkları poliçeyle birlikte çalıştıkları mevcut veya potansiyel müşterilerinin finansal analizlerini önceden bilerek ticaretlerinde minimum risk alıyor. Bu anlamda Atradius da, poliçe sahibi şirketlerin beklenmeyen hasarlara maruz kalmasını önlerken, nakit akışlarının etkilenmemesi içinde gerekli planlamayı yapabilmelerini sağlıyor.

İHRACATA DESTEK OLUYORLAR

Ekonomik kırılganlıkların arttığı dönemlerde ihracatın şirketler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesine ve alacak sigortasının da bu doğrultuda şirketlerin rehberi konumunda olmasının önemine değinen Genel Müdür Taner Işık, \"Türk şirketlerine yurt dışında çalışmak istedikleri yabancı şirketlerin kredibilite değerlendirmesinin yanısıra limitleri kapsamında yapılan satışların bedellerinin ödenmemesi durumunda toplam tutarın yüzde 90’ını ödemeyi taahhüt ederek müşterilerimize yurtdışında güvenli satış imkanı sunuyoruz\" dedi.

2019’DA YÜZDE 50 BÜYÜME HEDEFİ

2019 yılında yüzde 50 büyüme hedeflediklerini de belirten Işık, \"Atradius Türkiye, yeni pazarlarda müşteri kazanmak isteyen firmalara bir anlamda ihracat danışmanlığı yapıyor. Tekstil, demir-çelik, otomotiv, beyaz eşya gibi imalata dayalı tüm sektörlerin ihracat konusunda daha avantajlı\" ifadelerini kullandı.

Özellikle ekonomisinde yüksek büyümeyi sürdüren Kuzey Amerika’nın ihracat için öne çıkan bölgelerin başında geldiğini belirten Işık, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika’da bazı ülkelerin Avrupa Birliği gibi geleneksel pazarlara kıyasla ciddi büyüme potansiyeli taşıdıklarını belirtti.

TÜRK FİRMALARININ GEREKSİNİMLERİNE GÖRE ÇÖZÜM

Firmaların satışlarının azaldığı, finansman ulaşımının zorlaştığı ve likidite sorununun arttığı dönemlerde alacak sigortası poliçesi bulunan şirketlerin güvenli ticaret yapmaya devam edebildiğini ifade eden Işık, “50’den fazla ülkede, 160 ofis ve 4 bine yakın çalışanımızla sahip olduğumuz bilgi birikimini Türkiye’deki iş ortaklarımıza aktarıyoruz. Uzun vadede şirketlere kazanç oluşturma yönünde de yardımcı olan alacak sigortasının Türkiye’de daha çok şirket tarafından etkili bir şekilde kullanılması ve alacak sigortasının faydalarının aktarılması içinde çalışmalarımızı devam ettirirken, Türk firmalarının yerel ve global gereksinimlerini detaylı şekilde inceleyip onlara en doğru çözümleri sunuyoruz. Atradius olarak amacımız risk yönetimindeki bilinci artırarak iş ortaklarımızla birlikte güvenle büyümek\" diye konuştu.