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Ekonomi

İhracatçı endişeli

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-  MERSİN'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyi Başkanı ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, Habur Sınır Kapısı'nda güvenliğin sıkılaştırılması nedeniy

27 Eylül 2017 19:31

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-  MERSİN\'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyi Başkanı ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, Habur Sınır Kapısı\'nda güvenliğin sıkılaştırılması nedeniyle sevkiyatların durma noktasına geldiğini söyledi.
AKAMİB Başkanı Bülent Aymen, Irak\'a ihracatınının yaklaşık yüzde 45\'inin ülkenin kuzeyine, yüzde 55\'inin ise güneyine yapıldığını belirtti. Habur\'da yaşanan acil durumun ihracatı olumsuz etkileyeceğini belirten Aymen, şöyle dedi:
\"Elbette ülkemizin çıkarları ve güvenliği her şeyin üstündedir. Ancak alternatif yollarla bulacağımız çözümler ile zararı minimize etmeliyiz. Irak\'ın güney bölgelerine ihraç mallarımızı ulaştırmada İran güzergahı öne çıkıyor. İran\'daki Esendere, Gürbulak, Borualan kapılarımızın kapasitelerini artıracak tedbir ve girişimleri hemen hayata geçirmeliyiz. Türkiye\'nin ihracatının ilk 8 ay itibariyle yüzde 5.8\'i ve AKAMİB\'in bünyesinde yer aldığı Akdeniz İhracatçı Birlikleri\'nin ihracatının yüzde 12\'si Irak\'a gerçekleşiyor.\"
ÇUKUROVA KENTLERİ İLK 10\'DA
Akdeniz İhracatçı Birlikleri bölgesindeki illere bakıldığında Irak\'a en fazla ihracatı olan Türkiye\'deki ilk 10 il arasında Mersin\'in 5\'inci, Adana\'nın 7\'inci, Kayseri\'nin 8\'inci, Hatay\'ın 10\'uncu sırada yer aldığına kaydeden Aymen, \"Ayrıca Türkiye\'nin Irak\'a ihracatının yaklaşık yüzde 10\'unu mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen gerçekleşiyor. AKAMİB ihracatının da yüzde 31\'i Irak\'a yapılıyor.\"

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