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Ekonomi

'İhracat yüzde 28.6 arttı'

Devlet Bakanı Çağlayan, 1-21 Mart 2010 tarihleri arasındaki ihracatın 6 milyar 142 milyon 618 bin dolar olduğunu açıkladı.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye'nin 1-21 Mart 2010 tarihleri arasındaki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.6 artarak 6 milyar 142 milyon 618 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndaki makamında otomotiv sanayi yöneticileriyle bir araya gelen Çağlayan, Türkiye'nin ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

Bakan Çağlayan, 1 Ocak-21 Mart 2010 tarihleri arasında Türkiye'nin ihracatının 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 19.4 artarak 22 milyar 264 milyon 448 bin dolara ulaştığını söyledi.
Sadece 21 Mart tarihinde 262 milyon 355 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Çağlayan, ihracatta en fazla artışın ise sanayi sektöründe kaydedildiğini dile getirdi.

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