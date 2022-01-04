İhracat temsilcileri: Merkez Bankası'nın ihracat bedeli uygulaması bizi zorlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz ihracat bedelinin yüzde 25'inin bankalar üzerinden TCMB'ye yatırılması yönündeki uygulamasını ihracatçılar ilave bir zorluk olarak değerlendirdi. İhracat sektörü temsilcileri konuyu Bloomberg HT yayınında yorumladı.

İhracat bedelinin yüzde 25'inin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılmasını gerekli gören uygulamayı ihracat temsilcileri yeni bir handikap olarak değerlendirdi.

Söz konusu düzenleme önceki uygulamalara göre farklılık gösteriyor. Önceki dönemde ihracatçı çevirmesi zorunlu bedeli bankaya satıyor, sonra geri alıyordu. Şimdi ise ihracatçının sattığı dövizi banka değil, TCMB alacak.

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"Bu uygulama bizi biraz zorlayacak"

İKMİB Başkanı Adil Pelister yeni uygulama hakkında şunları söyledi:

"İhracatçımız zaten parayı yurtiçine getiriyor. Bozdurmasak bile hammadde bakımından yüzde 70 ortalama bağımlılığımız olduğundan, biz bu bedellerin karşılığını yurtdışına yollamak zorundayız. Bu uygulama biraz bizi zorlayacak."

"İlave bir handikap olacak"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ise uygulama hakkında şunları söyledi:

"Girdinin büyük bir kısmı hem hammadde hem de enerji olarak yurtdışına bağlı. Çelik sektörü aslında döviz ihtiyacı olan sektör. Yapılan ihracat karşılığında getirilen dövizin yüzde 25’inin bozdurulma zorunluluğunun getirilmesi ilave bir handikap olacak. Biz dövizde veya kurda ani dalgalanmalar yaşarsak önümüzdeki döneme ait projeksiyonları yapmakta oldukça zorlanıyoruz."

"Rezerv arttırma ihtiyacı var"

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin ise uygulama hakkında şunları söyledi:

"Piyasada birkaç aydır döviz arzının çok kısıtlı olduğunu görüyoruz. Neredeyse Merkez Bankası’nın döviz likidite sağlayıcısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla döviz rezervlerini arttırıcı her türlü kararı uygulamaya ihtiyacı olduğunu görüyoruz."