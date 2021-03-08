İhracat iklimi endeksi açıklandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ihracat iklimi endeksi, Ocak ayındaki 49.9 seviyesinden Şubat'ta 51,5'e yükseldi.

Endeks 2020 Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19,1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz'da 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkmış, daha sonra da 50 seviyesinin üzerinde yatay bir seyir izlemişti.

Kasım 2020'de 48,9'a gerileyen endeks Aralık ayında ise 50,5'e yükselmiş, Ocak'ta ise yeniden 49,9 ile 50 seviyesinin altına gerilemişti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Şubatta ihracat iklimindeki iyileşmenin ana kaynağı ABD'de olurken, ülkede üretim güçlü bir şekilde arttı ve artış hızı Ocak'ta kaydedilen yaklaşık 6 yıllık rekoru bile geride bıraktı. Almanya'da genel ekonomik aktivite, imalat sektöründeki güçlü büyümeye rağmen sınırlı arttı. Euro Bölgesi'ndeki ekonomilerin birçoğunda imalat sanayi performansı olumlu seyretti" dendi.