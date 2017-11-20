İhracat fiyatları Ekim'de aylık yüzde 4.62 yükseldi

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Liradaki hızlı değer kayıplarına bağlı olarak, Türkiye\'nin ihracat fiyatları Ekim ayında aylık yüzde 4.62 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), yılın ilk 10 ayında yüzde 13.82, yıllık bazda yüzde 25.78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22.71 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.08 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 4.26 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 6.32 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6.26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 5.88 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ekim ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti. (Grafik - Tablo)