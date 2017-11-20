T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İhracat fiyatları Ekim'de aylık yüzde 4.62 yükseldi

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Liradaki hızlı değer kayıplarına bağlı olarak, Türkiye'nin ihracat fiyatları Ekim ayında aylık yüzde 4

20 Kasım 2017 13:59

İstanbul, 20 Kasım (DHA) - Liradaki hızlı değer kayıplarına bağlı olarak, Türkiye\'nin ihracat fiyatları Ekim ayında aylık yüzde 4.62 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), yılın ilk 10 ayında yüzde 13.82, yıllık bazda yüzde 25.78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22.71 yükseldi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.08 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 4.26 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 6.32 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6.26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 5.88 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ekim ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti. (Grafik - Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHALiradakiTürkiyeEkimKurumu TÜİKYDÜFESanayininBirAnaGrafikTablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24