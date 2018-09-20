İhracat fiyatları Ağustos ayında yüzde 18.16 yükseldi

İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Türkiye sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışıüretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), döviz kurlarındaki sert yükselişlere bağlı olarak, Ağustos’ta Temmuz ayına göre yüzde 18.16 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Ağustos’ta, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44.88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59.12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27.04 arttı.

TÜİK verilerine göre;

\"Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 17.53, imalat sanayi sektöründe yüzde 18.17 artış olarak gerçekleşti.

\"Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 22.62 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 19.95 ile tütün ürünleri, yüzde 19.62 ile diğer ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti.

\"Bir önceki yılın aynı ayına göre ve bir önceki yılın Aralık ayına göre en fazla artış Ağustos ayında, sırasıyla, yüzde 112.46 ve yüzde 79.41 ile enerji sektöründe gerçekleşti,

\"Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerji mallarında gerçekleşti.\" (Grafik - Tablo)