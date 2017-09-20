İhracat fiyatları Ağustos ayında yüzde 0.87 arttı

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Liradaki değer kayıplarına bağlı olarak, ihracat fiyatları Ağustos ayında aylık yüzde 0.87 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksindeki (YD-ÜFE) yıllık artış da Ağustos ayında yüzde 23.89\'u buldu. İhracat fiyatları sekiz ayda yüzde 9.04 artarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 18.48 düzeyine çıktı.

TÜİK verilerine göre, ihracat fiyatları aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.20 düşerken, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0.89 arttı.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7.08 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4.52 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 2.08 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5.31, tütün ürünleri yüzde 1.19, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 0.87 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)