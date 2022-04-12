"İhracat bedelinin yüzde 25'inin TCMB'ye satışı uygulaması kalkmalı"

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyüz Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ihracat bedelinin yüzde 25'inin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na satışı uygulamasının ihracatçıyı zorladığını, bu uygulamanın en kısa zamanda kalkmasını istediklerini söyledi.

Akyüz ihracat bedelinin yüzde 25'ini TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılması uygulamasının, artan hammadde ihtiyacından dolayı ihracatçıyı zorladığını söyledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Akyüz, “Yüzde 25 sektörümüz açısından soğuk bir duş oldu. Bunun artırılması değil, tümüyle sıfırlanmasında fayda var” dedi.

“Kaldırılmasını talep ediyoruz”

Bu uygulamanın en kısa zamanda kaldırılmasını istediklerini belirtten Akyüz, “Zaten yapılan ihracat bedelleri ülkemizde kalıyor ve yapılan yatırımlara, hammaddelere bu paralar hemen geri döndürülüyor. Döviz başka bir noktaya da gitmiyor. Bu yüzden ihracatçıya bu konuda bir zorunluluk yapılması aslında çok kabul edilebilir bir şey değil. Gelecek dönemlerde bunun kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.