İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği\'nin Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve-sebze ihracatının yüzde 18 artış göstererek 1,39 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, 2018\'in ilk sekiz ayındaki ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracattaki artışa en fazla katkı sağlayan ürün grubunun miktarda yüzde 36, değerde ise yüzde 24\'lük artış göstererek ihracatı 572,3 milyon dolara ulaşan taze meyve olduğunu belirten Sin, \"Ağustos ayında yapılan 111,3 milyon dolarlık sektör ihracatının yüzde 71\'ini yaş meyve grubu oluşturdu. 20 Ağustos itibariyle mayer limona ihracat izninin verilmesiyle birlikte ihracat sezonu açılan narenciye grubunda yılın sekiz ayında miktarda yüzde 42, değerde yüzde 39 oranında artışla yaklaşık 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Ağustos ayında ise miktarda yüzde 181, değerde yüzde 209 oranında ciddi bir artış yaşandı\" dedi.

Yaş meyve-sebze ihracatının yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda ve değerde yüzde 18 artış göstererek 1,39 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Sin, üreticiler, ihracatçılar ve diğer paydaş kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, ihracatçılar arasındaki rekabetin sektöre zarar vermeyecek şekilde, marka ve kalite bazında gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

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